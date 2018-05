LNH 360 : une grande finale attendue

Frustrés maintes fois par les Penguins de Pittsburgh en séries éliminatoires, Alex Ovechkin et les Capitals de Washington goûteront finalement à leur première finale de la Coupe Stanley, lundi soir, à l'antenne de TVA Sports.

Aussi imprévisibles soient-ils, les Golden Knights de Vegas, leurs adversaires en grande finale, pourront tout de même compter sur l'expérience de quelques anciens des... Penguins.

Après tout, James Neal, David Perron, Ryan Reaves, Deryk Engelland et le principal maître d'oeuvre de la prestation des «Golden Misfits» en éliminatoires, le gardien Marc-André Fleury ont tous enfilé l'uniforme noir et or au cours des dernières années. Seul Fleury a toutefois connu la gloire avec Sidney Crosby et sa bande, soulevant le précieux trophée à trois reprises.

Surprenamment, Neal et le défenseur Brooks Orpik des «Caps» sont les seuls autres joueurs à avoir glissé sur les patinoires d'une finale de la Coupe Stanley.

Il s'agit seulement d'une sixième confrontation en finale entre deux équipes non titrées dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Qui des Capitals ou des Golden Knights parviendra donc à devenir la 19e organisation active à soulever le trophée de Lord Stanley?

Si les rejetons de Vegas atteingnent la série finale des éliminatoires de la Coupe Stanley à leur première saison d'existence, les Capitals en sont à une deuxième présence en finale, eux qui s'étaient frottés aux Red Wings de Detroit en 1998.

La consécration d'«Ovi»?

Alexander Ovechkin s'est longtemps cru frappé d'une malédiction, incapable de franchir le deuxième tour des séries éliminatoires avant ce printemps.

À compter de lundi, l'étoile des Capitals tentera de devenir le troisième joueur de l’histoire à remporter la coupe Stanley pour la première fois après avoir marqué au moins 600 buts en saison régulière.

«Ovi» a marqué 58 buts en 116 parties éliminatoires. Avec une moyenne de 0,5 but par match, il pointe au neuvième rang de l’histoire pour les joueurs ayant joué au moins 100 matchs éliminatoires.

Ovechkin est à deux buts du record d’organisation pour le nombre de buts en une année de séries éliminatoires. John Druce avait réussi 14 filets en 1990.

L'horaire de la finale

Match 1 | lundi 28 mai à compter de 19h30 en direct de Las Vegas

Match 2 | mercredi 30 mai à compter de 19h30 en direct de Las Vegas

Match 3 | samedi 2 juin à compter de 19h30 en direct de Washington

Match 4 | lundi 4 juin à compter de 19h30 en direct de Washington

Match 5 | jeudi 7 juin à compter de 19h30 en direct de Las Vegas (si nécessaire)

Match 6 | dimanche 10 juin à compter de 19h30 en direct de Washington (si nécessaire)

Match 7 | mercredi 13 juin à compter de 19h30 en direct de Las Vegas (si nécessaire)