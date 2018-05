Les Diamondbacks continuent d’en arracher

Le lanceur Frankie Montas a limité l’adversaire à un point en six manches, menant les Athletics vers un gain de 2-1 contre les Diamondbacks de l’Arizona, dimanche, à Oakland.

Montas (1-0) a alloué trois coups sûrs et deux buts sur balles, tout en réalisant sept retraits sur des prises. Trois releveurs ont ensuite fermé la porte, Blake Treinen effectuant son 12e sauvetage de la campagne en obtenant les trois derniers retraits de la rencontre.

Jonathan Lucroy a claqué un circuit en solo à la troisième reprise pour les favoris locaux, tandis que Matt Chapman a brisé l’égalité à l’aide d’un simple en sixième.

Pour les perdants, qui se retrouvent avec un dossier de 26-26 malgré un excellent début de saison, Jake Lamb a produit un point. Zack Greinke (3-4) a donné deux points, six frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en six tours au bâton.