Les Brewers tiennent le coup face aux Mets

Les Brewers ont inscrit quatre points en septième manche, ce qui leur a permis de vaincre les Mets de New York par la marque de 8-7, dimanche, à Milwaukee.

Devin Mesoraco a réduit l’écart à un point pour les Mets en neuvième à l’aide d’un circuit en solo, mais le releveur Corey Knebel a mis fin à la tentative de remontée des visiteurs, obtenant du même coup son quatrième sauvetage de la saison.

Du côté des vainqueurs, Jesus Aguilar a produit trois de ses quatre points en envoyant l’offrande de Zack Wheeler de l’autre côté de la clôture en troisième manche au moment où Lorenzo Cain et Christian Yelich étaient sur les sentiers.

Domingo Santana a quant à lui été responsable de deux des points des Brewers, qui ont surmonté un départ difficile de Jhoulys Chacin. Le droitier a accordé cinq points et huit coups sûrs en six manches et deux tiers.

Boone Logan (1-0) a été crédité de la victoire, tandis que le revers est allé à la fiche de Jerry Blevins (1-1).