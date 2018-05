Le défi cyclopéen du Titan

Bénéficiant d’un laissez-passer pour la finale du tournoi de la Coupe Memorial, le Titan d’Acadie-Bathurst n’a plus qu’un adversaire en travers de sa route vers la suprématie du hockey junior canadien, les Pats de Regina.

La finale de la Coupe Memorial 2018 sera présentée en direct depuis Regina sur les ondes de TVA Sports à compter de 19h.

La troupe de Mario Pouliot, forte d’un gain de 8 à 6 lors de la phase préliminaire contre les hôtes du prestigieux tournoi, doit éviter l’excès de confiance et tirer profit d’une formation adverse affaiblie par la fatigue.

«Il n’y a plus de lendemain, nous devrons jouer notre meilleur match au dernier de l’année», a déclaré l’entraîneur en chef du Titan Mario Pouliot.

Les Pats se sont qualifiés pour le match ultime grâce à une victoire de 4-2, vendredi soir, aux dépens des Bulldogs de Hamilton.

L’organisation acadienne devra notamment se méfier du toujours dangereux Sam Steel. Le capitaine des Pats, un choix de première ronde des Ducks d’Anaheim en 2016, compte 13 points en 4 parties dont 11 mentions d’aide. Auteur de quatre d’entre elles dans la défaite subie aux mains du Titan, Steel avait récidivé avec cinq passes dans une victoire de 6-5 contre les Broncos de Swift Current, un record de la compétition.

«Steel est un joueur de premier niveau. Son trio a réussi plus de 85 % des buts des Pats. On devra leur porter une attention particulière et être disciplinés. Nous devrons également nous concentrer sur notre club et sur notre processus», a affirmé Pouliot samedi.

Le Titan pourrait devenir, dimanche, la première équipe du circuit Courteau à soulever le précieux trophée depuis les Mooseheads d'Halifax en 2013, qui avaient signé la troisième conquête de la LHJMQ en autant d'années. En 2016, les Huskies de Rouyn-Noranda avaient atteint la finale, mais s'étaient inclinés devant les Knights de London.