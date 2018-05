Jason Hammel dompte les Rangers

Le lanceur Jason Hammel a réussi 10 retraits au bâton dans une victoire de 5-3 des Royals de Kansas City contre les Rangers du Texas, dimanche, à Arlington.

En cinq manches et un tiers, Hammel (2-5), un droitier de 35 ans, n’a accordé aucun point et seulement quatre coups sûrs. Il s’est aussi fait soutirer deux buts sur balles.

Son vis-à-vis Cole Hamels (3-5) a connu une sortie plus difficile pour les Rangers, lui qui a permis cinq points mérités et huit frappes en lieu sûr en six manches et un tiers.

Hunter Dozier a donné une avance de 2-0 aux vainqueurs dès la première manche en poussant Jon Jay et Jorge Soler au marbre à l’aide d’un simple.

Drew Butera et Salvador Perez, avec des circuits en deuxième et en troisième respectivement, ont produit les autres points des Royals.

Les Rangers se sont réveillés offensivement à leur septième tour au bâton grâce à des longues balles de Joey Gallo (en solo) et de Robinson Chirinos (pour deux points), mais ce ne fut pas suffisant.