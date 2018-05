Daniel Ricciardo remporte le Grand Prix de Monaco

Dominant lors des qualifications, Daniel Ricciardo de l’écurie Red Bull a arraché, dimanche, sa deuxième victoire de la saison en Formule 1 lors du sinueux Grand Prix de Monaco.

Talonné par la Ferrari de Sebastian Vettel et le Britannique Lewis Hamilton dans sa Mercedes, l’Australien de 28 ans a mené la course de bout en bout pour enlever son premier titre depuis sa victoire en Chine.

Ennuyé par une perte de puissance au 28e tour, Ricciardo a su calmer les ardeurs de ses poursuivants sans l'assurance de son équipe aux puits.

LAP 31/78



"You're doing a really good job Daniel"

RIC: "Will it get better?"

"Negative, mate. Negative."



Red Bull praying their polesitter can hold on, and it's a LONG way to go...