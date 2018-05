Bryce Harper frappe, les Nationals gagnent

Le voltigeur Bryce Harper a claqué son 16e circuit de la saison, dimanche, permettant aux Nationals de Washington de vaincre les Marlins à Miami au compte de 5-2.

Harper s’est exécuté en début de sixième manche quand il a propulsé le tir de Jarlin Garcia par-dessus la clôture du champ droit. Il a ajouté un ballon-sacrifice lors du tour au bâton suivant des siens.

Anthony Rendon a aussi réussi un coup de quatre buts pour les visiteurs, qui ont obtenu leur 29e gain en 51 rencontres cette saison. En plus d’aider sa cause en attaque avec un simple productif, Stephen Strasburg (6-4) a excellé au monticule, allouant trois coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches. Il a éventé huit rivaux.

Brandon Kintzler a signé son deuxième sauvetage de l’année.

Pour les favoris locaux, Justin Bour a envoyé un lancer hors des limites du terrain. Elieser Hernandez (0-2) a concédé deux points et six frappes en lieu sûr en cinq manches.