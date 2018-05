Brad Miller déplume les Orioles

Le joueur de premier but Brad Miller a totalisé deux coups sûrs et trois points produits, claquant un circuit à titre de premier frappeur des siens de la rencontre, et les Rays de Tampa Bay l’ont emporté 8-3 contre les Orioles de Baltimore, dimanche, au Tropicana Field.

Carlos Gomez a aussi étendu les bras pour les gagnants, qui affichent un dossier (25-26) légèrement inférieur au seuil de respectabilité. Christian Arroyo a couronné une poussée de six points en fin de troisième manche avec un simple envoyant deux coureurs au marbre.

Ayant pris la relève du partant Sergio Romo, qui accordé trois points en un tiers de manche, Vidal Nuno (1-0) a blanchi l’adversaire pendant trois manches pour mériter sa première victoire de la campagne. Le gaucher revendique une fiche de 6-21 en carrière dans le baseball majeur. Austin Pruitt a été à l’œuvre au monticule durant cinq manches et deux tiers pour réussir son premier sauvetage de l’année.

Pour les Orioles, Jonathan Schoop a frappé deux fois en lieu sûr et touché la plaque à une occasion. Kevin Gausman (3-4) a été malmené, allouant sept points, six coups sûrs et deux buts sur balles en deux manches et deux tiers.