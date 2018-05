Blaine Hardy fait la vie dure aux White Sox

Le partant des Tigers de Detroit Blaine Hardy a concédé un seul point en sept manches, menant les siens vers un gain de 3-2 contre les pauvres White Sox de Chicago, dimanche, au Comerica Park.

Hardy (1-0) a donné trois coups sûrs et un but sur balles, tout en éventant six rivaux, pour signer sa première victoire de la saison. Shane Greene a réalisé son 13e sauvetage de l’année, et ce, même s’il a alloué un circuit en solo à Jose Rondon durant le dernier tour au bâton.

Le receveur Grayson Greiner a produit un point pour les vainqueurs, en plus de toucher la plaque une fois. Dixon Machado et Nicholas Castellanos ont chacun produit un point à la cinquième reprise.

Du côté des Sox (16-34), qui présentent le pire dossier des ligues majeures, Yolmer Sanchez a permis à Tim Anderson de marquer à l’aide d’un triple en troisième. James Shields (1-5) a accordé trois points, cinq frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en sept manches.