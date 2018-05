Serena, devant Roger???

Publié aujourd'hui à 01h40

Mis à jouraujourd'hui à 01h46

En ce début de tournoi à Roland-Garros, la déclaration la plus percutante est venue d’un joueur qui n’est même pas inscrit puisqu’il fait l’impasse sur la saison de terre battue.

Il s’agit de Roger Federer.

Et j’ai dû repasser sur le texte deux fois pour m’assurer que j’avais bien lu cette manchette du quotidien sportif français L’Équipe.

«Serena est la plus grande joueuse de tous les temps... hommes et femmes confondus.»

Puis, histoire d’être sûr que rien n’avait été modifié dans la traduction, je suis allé voir le texte original du journaliste Jason Gay dans le Wall Street Journal Magazine.

«...”It’s an amazing story unto itself—and then she became one of the greatest, if not the greatest tennis player of all time.” I have to ask: Did Federer, considered by some to be the tennis GOAT (Greatest Of All Time), just suggest Serena was the GOAT? Did he mean GOAT on the women’s side—or overall? “Overall,” Federer clarifies.»

Bon.

On fait quoi, maintenant? On se dit que Federer est un gentleman qui semble ne jamais faire de faux pas et qui est gentil avec et pour tout le monde... et qu’il y est allé un peu fort dans les compliments? Ou que Serena Williams est vraiment, hommes ou femmes confondus, le meilleur être humain à jamais avoir tenu une raquette?

Mmmhhhh...

Federer est parfait. Il est le mari parfait, le père parfait, le modèle parfait. Déjà une légende avant la retraite, on ne lui trouve aucun défaut. Il est toujours disponible et donne toujours des entrevues généreuses.

C’est pourquoi je le soupçonne d’un excès de gentillesse, ici. Il n’avait pas besoin de pousser la note aussi loin pour complimenter Serena Williams. Il lui suffisait de dire qu’elle était une des trois meilleures joueuses de l’histoire du tennis, sinon LA meilleure, sans inclure les hommes là-dedans.

Celle-là, selon moi elle était de trop.

Le danger de comparer

Toujours dans cette entrevue, il a semblé vouloir se reprendre en soulignant à quel point l’histoire des sœurs Williams, dirigées par leur père Richard et non élevées dans un système d’entraînement national, était inspirante et qu’elle les élevaient une coche au-dessus de la mêlée.

Puis, il a ajouté ce qui selon moi, était la phrase-clé. Il n’y a rien de plus difficile que de comparer des athlètes à travers les époques, dans un même sport. La technique, l’entraînement, l’équipement, tout est différent. Et plusieurs niveaux supérieurs actuellement, par rapport au passé.

Notons que les 24 titres du Grand Chelem de l’Australienne Margaret Court représentent un beau palmarès, mais c’est là que toute comparaison s’arrête. Court et Williams ne sont pas sur la même planète. Même pas dans la même galaxie. Un match qui opposerait Margaret Court à Serena Williams serait ridicule. Et même si un duel opposant Steffi Graf ou Martina Navratilova à Serena Williams, serait intéressant, la Californienne l’emporterait aisément.

Parallèlement à cet argument, ajoutons que les Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Lendl, Sampras, Agassi, Connors, McEnroe et Borg avaient une opposition autrement plus nombreuse et talentueuse dans les pattes, à leur époque, que leurs vis-à-vis du tennis féminin.

Où Serena se situe-t-elle?

Maintenant, histoire de ne pas provoquer un débat juste pour le plaisir de la chose, faisons l’exercice d’inclure hommes et femmes dans la liste des plus grandes réalisations de l’histoire du tennis.

Titres du Grand Chelem

Margaret Court 24 Serena Williams 23 Steffi Graf 22 Roger Federer 20 Martina Navratilova 18 Chris Evert 18 Rafael Nadal 16 Pete Sampras 14

Nombre de titres en tournois (simple)

Martina Navratilova 167 Chris Evert 157 Jimmy Connors 109 Steffi Graf 107 Roger Federer 97 Ivan Lendl 94 Margaret Court 92 Serena Williams 72

Nombre de semaines au 1er rang

Steffi Graf 377 Martina Navratilova 332 Serena Williams 319 Roger Federer 309 Pete Sampras 286 Ivan Lendl 270 Jimmy Connors 268 Chris Evert 260

Comme vous le voyez, malgré son excellence, Serena Williams ne domine aucune des catégories permettant de situer la grandeur des carrières. Qu’il s’agisse de prestige, avec les tournois du Grand Chelem, ou de constance, comme le nombre de tournois remportés ou le nombre de semaines au premier rang du classement mondial.

En conclusion, j’ai un énorme respect pour Serena Williams, l’athlète et l’être humain. Et, surtout, pour le bilan de sa carrière. Qu’on la qualifie de plus grande joueuse de l’histoire du tennis féminin, ne représente aucun problème pour moi.

Mais le fait de l’élever au sommet, hommes ou femmes confondus, n’était clairement pas la meilleure déclaration du grand Roger Federer.

Peut-être même sa première faute directe... en entrevue.