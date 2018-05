Rasmus Dahlin fait saliver son futur instructeur

À l’image des partisans des Sabres de Buffalo, l’entraîneur-chef Phil Housley n’a rien eu de spectaculaire à se mettre sous la dent, la saison dernière.

Cela pourrait changer de façon radicale après le repêchage de la Ligue nationale de hockey.

Les Sabres jubilent depuis qu’ils ont gagné la loterie, car non seulement ont-ils mis la main sur la première sélection de l’encan, ils s’assurent de repêcher le défenseur talentueux Rasmus Dahlin, un arrière qui s’annonce comme une future vedette à la ligne bleue dans le circuit.

Comme plusieurs amateurs, Housley - lui-même un ancien premier choix de Buffalo - a appris à connaître le phénomène suédois sur Internet.

«Je l'ai regardé sur YouTube et c'est incroyable! Il va être un patineur complet dans la LNH d'aujourd'hui», a dit l’entraîneur lors d’un entretien avec le quotidien «Buffalo News».

«Je sais que ce sont que des faits saillants et c'est un jeune homme qui doit gagner en maturité pour jouer dans la LNH, mais son QI de hockey et sa façon de visionner le jeu à grande vitesse est vraiment quelque chose.»

Housley dit avoir eu le pressentiment que les Sabres allaient gagner le gros lot à la loterie. Surtout lorsque les Canadiens de Montréal étaient les troisièmes derniers.

«Je ne savais pas si c'était un sixième sens, mais je savais que c'était notre temps», a-t-il raconté.

«Lorsqu'ils ont retourné le logo des Sabres, je sautais partout et on se tapait dans les mains dans notre salle familiale. Je me suis dit "c'est finalement une grande percée pour cette organisation". Quel exploit c’est pour nous de recruter Rasmus Dahlin. Ça nous donne de l’espoir.

«Avec toutes les choses que nous avons vécues, c'est un point positif pour nous de repêcher un jeune qui peut changer une concession.»

Un avant-goût au «Combine»

Housley, qui réside au Minnesota, pourra voir Dahlin à l’œuvre et avoir un avant-gout de ses habiletés à Buffalo dès lundi à l’occasion du camp de perfectionnement des espoirs (le «Combine»).

Peu importe le rendement de l’arrière de 18 ans, les décideurs prôneront la patience aux dires de l’instructeur de 54 ans.

«Il est encore un jeune homme. Nous devons le protéger et nous le ferons. Il y aura de la pression sur lui et il va commettre des erreurs. C'est un jeune joueur qui devra apprendre à étudier les joueurs qu'il affrontera.»

Les plus beaux espoirs en vue du repêchage, dont Andrei Svechnikov et Filip Zadina, arrivent au cours de la fin de semaine.

Au total, 60 attaquants, 37 défenseurs et sept gardiens de but participeront à cette clinique. Les espoirs invités sont tous dans le classement final de la Centrale de recrutement de la LNH chez les patineurs nord-américains et européens.

Le repêchage de la LNH aura lieu les 22 et 23 juin prochains.