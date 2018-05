Mike Trout malmène les Yankees

Mike Trout a cogné cinq coups sûrs et produit quatre points dans un gain convaincant de 11-4 des Angels de Los Angeles contre les Yankees, samedi à New York.

Trout a frappé d’entrée de jeu avec un double productif en première manche. Claquant trois doubles, il a également expédié une balle dans les gradins. Il compte 17 longues balles depuis le début de la campagne.

À son premier match dans les majeures, Jose Briceno a lui aussi réussi un circuit. Il a été à l’origine de deux points. Shohei Ohtani, utilisé comme frappeur désigné, a quant à lui produit un point.

Jaime Barria (4-1) a permis quatre points, six coups sûrs et un but sur balles en cinq manches de travail. La défaite est allée au dossier du partant Sonny Gray (3-4), qui a concédé cinq points, sept frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en seulement trois manches et deux tiers.

Brett Gardner, Aaron Judge et Austin Romine ont réussi des longues balles pour les favoris locaux.