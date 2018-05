Même Paris s’interroge sur Eugenie

Si Rafael Nadal part largement favori pour remporter le tournoi de Roland-Garros pour la 11e fois de sa carrière, il est beaucoup plus difficile de déterminer la favorite pour mettre la main sur la bourse de 3,3 millions $ qui sera remise à la gagnante, le samedi 9 juin.

Il fut une époque, pas si lointaine, où Eugenie Bouchard faisait partie des têtes d’affiche à chaque tournoi du Grand Chelem. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, la Québécoise de 24 ans ayant dégringolé au 167e rang du classement mondial après avoir occupé la cinquième position en 2014.

N’ayant pas réussi à se qualifier pour une participation au tournoi français cette année, Eugenie perdra d’autres points et elle risque fort de se retrouver exclue du top 200. Qui aurait cru cela possible il y a quelques années?

«Que se passe-t-il donc avec Eugenie Bouchard? On ne reconnaît plus votre Canadienne. Où s’arrêtera donc sa descente aux enfers?» J’ai dû entendre ces questions une dizaine de fois depuis mon arrivée à Roland-Garros. Et je ne sais pas vraiment quoi répondre à ces interlocuteurs au sujet d’Eugenie.

Elle ne devrait toutefois pas se décourager, même s’il lui faudra se résigner à prendre part à des tournois secondaires dans les prochains mois, question d’amasser des points pour remonter au classement de la WTA.

Des revenantes

Elle peut toujours s’inspirer de certaines «revenantes» qui se trouvent actuellement à Roland-Garros.

Serena Williams, une mère de famille de 36 ans, occupe le 449e rang mondial. Elle se sent prête à effectuer un retour en force.

Et il y a Maria Sharapova, qui revient à Paris après deux ans d’absence. On peut aussi nommer Victoria Azarenka, qui revient à la compétition après avoir donné naissance à un enfant.

Eugenie ne peut pas abandonner la lutte aussi tôt dans sa carrière. Une blessure à l’abdomen l’a handicapée lors de sa défaite au premier tour des qualifications à Roland-Garros, mais n’avait-elle pas joué du gros tennis lors du dernier tournoi de la Fed Cup présenté à Montréal ?

Ce sera à elle de se retrousser les manches et de se remettre à gagner des matchs. Françoise Abanda perdra, elle aussi, des rangs en raison de son élimination au premier tour des qualifications, à Paris, alors qu’elle avait pris part au tableau principal l’an dernier.

À surveiller

Les principales têtes d’affiche du côté féminin cette année à Paris sont la numéro un mondiale, Simona Halep, toujours en quête d’un premier titre dans un tournoi du Grand Chelem, ainsi que la championne en titre Jelena Ostapenko, qui avait battu Halep en finale en 2017.

On aura aussi l’œil sur Elina Svitolina, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki, Garbine Muguruza et Karolina Pliskova. Le tableau est ouvert.

Halep croit que Serena Williams est encore capable de remporter des tournois. «Elle sait comment gérer la pression», a-t-elle rappelé lors d’une rencontre de presse, vendredi.

Denis Shapovalov ne disputera pas son premier match du tournoi aujourd’hui contre l’Australien John Millman. Il tiendra plutôt une séance d’exercice en fin d’après-midi sous l’œil avisé de son entraîneur, Martin Laurendeau.

Roland-Garros en chiffres

- 10 : nombre de fois que Rafael Nadal a gagné le tournoi de Roland-Garros

- 59 108 332 $ : bourses globales remises aux joueurs durant le tournoi

- 1,7 M$ : bourses offertes aux finalistes des simples

- 3,3 M$ : bourses offertes aux vainqueurs, messieurs et dames

- 7 record de victoires chez les femmes établi par Chris Evert

- 100e anniversaire du décès de l’aviateur français Roland Garros

- 60 319 $ : bourses que touchent les joueurs pour une participation au premier tour

- 534 M$ : coûts de construction du nouveau stade avec toit rétractable Roland-Garros, qui est censé être prêt en 2021