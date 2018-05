Les Rays frappent tôt

Les Rays ont inscrit cinq points lors des deux premières manches, en route vers un gain de 5-1 contre les Orioles de Baltimore, samedi à Tampa.

Joey Wendler (triple) et Wilson Ramos (double) ont été à l’origine des deux premiers points des favoris locaux, dès la manche initiale. Rob Refsnyder a ensuite poussé un coéquipier vers la plaque en deuxième avant de venir lui-même marquer en vertu d’un double de C. J. Cron bon pour deux points.

Le releveur Ryne Stanek a obtenu un premier départ en carrière. Il n’a rien donné aux cinq premiers frappeurs des Orioles avant d’être retiré du match. En relève, Anthony Banda (1-0) a permis un points, trois coups sûrs et un but sur balles pour signer une première victoire cette saison.

Dans le clan adverse, Andrew Cashner (2-6) a connu une sortie difficile, concédant cinq points, 11 frappes en lieu sûr et quatre passes gratuites en cinq manches.

Chris Davis a produit le seul point des visiteurs avec un simple en septième.

Daniel Mengden frôle la perfection face aux Diamondbacks

Le lanceur Daniel Mengden a limité les Diamondbacks de l’Arizona à deux coups sûrs en neuf manches, samedi après-midi, à Oakland, où il a mené les Athletics à une victoire de 3-0.

Mengden (5-4) a également retiré cinq frappeurs au bâton et n’a alloué aucun but sur balles.

Sur le plan offensif, Matt Joyce, Matt Oslon et Chad Pinder ont chacun frappé un circuit en solo.

La défaite est allée au dossier de Clay Buchholz (0-1), qui en était à son deuxième départ avec les D-backs. Le gaucher a accordé un point et deux coups sûrs en six manches, en plus de réaliser trois retraits sur des prises.

Quatrièmes dans la section Ouest de la Ligue américaine, les A’s comptent six victoires à leurs 10 derniers affrontements. Ils compléteront leur série de trois matchs contre les D-backs dimanche.