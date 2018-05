Le dernier combat de David Lemieux chez les 160lb

Malgré des ennuis éprouvés la veille lors de la pesée, le Lavallois David Lemieux aura l’occasion de se battre devant ses partisans, samedi soir, alors qu’il entrera dans l’arène face au Français Karim Achour en finale d’un gala présenté au Centre Vidéotron, à Québec.

Faisant osciller la balance à 162 lb, soit deux livres de trop, Lemieux (38-4-0, 33 K.-O.) devra toutefois faire une croix sur les titres international et francophone des poids moyens du World Boxing Council (WBC) détenus par Achour (26-4-3, 4 K.-O.), mais également sur 20% de sa bourse.

«Je peux vous garantir qu’il va offrir un bon combat. David est déçu et gêné, mais il va offrir toute une performance», a promis le promoteur Camille Estephan.

Visiblement affaibli par sa tentative de perte de poids, Lemieux disputera son dernier duel dans la catégorie des poids moyens, s’il faut se fier à Estephan.

«On n’avait pas dans nos plans de ne pas faire le poids. Ça nous fait réaliser que David doit monter de catégorie de poids et passer chez les 168 livres. Il est simplement trop massif pour les 160 livres. Ça devient dangereux pour sa santé», a-t-il confié, vendredi.

Outre Lemieux, Custio Clayton, Batyr Jukembayev, Erik Bazinian et Vincent Thibault seront d'autres protégés d’Eye of the Tiger Management également en action.

Aucun des autres boxeurs n'a eu de difficulté à faire le poids.