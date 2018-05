Josh Freeman, une déception pour les Alouettes

L’alliance entre Josh Freeman et les Alouettes de Montréal aura été brève et décevante. Bien que le dernier départ du quart-arrière américain date de 2015, avec les Colts d’Indianapolis, les attentes à son égard étaient grandes.

Une semaine après le début du camp d’entraînement de la formation montréalaise, il était déjà très clair que Freeman n’était pas l’homme de la situation pour remplir les fonctions de quart-arrière partant cette saison.

«Je ne pense pas que Josh était content de tous les jeux qu’il a faits. C’est dommage pour lui, a commenté le centre-arrière Patrick Lavoie, samedi, au terme de l’entraînement des siens au Parc olympique de Montréal. Je ne pense pas qu’il était au maximum de ce qu’il pouvait donner et ça a paru pendant le camp.»

La tenue de l’ancien partant de la NFL a un peu surpris Luc Brodeur-Jourdain. «C’est sûr qu’il y avait des attentes envers Josh Freeman; il a l’étiquette de choix de première ronde [dans la NFL]. Je ne crois pas que c’est un manque de cœur. Je voyais qu’il avait une volonté de travailler et de bien faire les choses. Mais ça ne fonctionnait pas immédiatement sur le terrain.»

Le fait qu’il soit resté à l’écart du jeu pendant deux ans lui a certainement nui, croit Brodeur-Jourdain. Ce dernier a d’ailleurs insisté sur l’importance, pour les joueurs, de performer dès le début du camp.

«Tu dois être parfait. Tu peux faire une erreur, mais tu ne peux pas en faire deux, a dit le Québécois. La majorité des joueurs qui ont été dans la NFL et qui viennent dans la LCF se rendent compte qu’on n’est pas nécessairement une petite ligue. On l’est en termes d’équipes et de budgets, mais c’est un groupe de joueurs très compétitifs et compétents. On n’est pas un produit bas de gamme.»

En outre, la situation des quarts encourage le joueur de centre. «Ça s’annonce très bien, mieux que l’année dernière. De ce que j’ai vu de nos autres quarts-arrière, j’ai senti qu’on avait beaucoup de productivité. Ils sont dynamiques et ont une bonne précision aussi dans leur jeu.

«On a aussi un système offensif simplifié, ce qui rend les choses plus simples pour le quart-arrière. Et lorsque c’est simple, il faut jouer physique. Alors j’aime ça», a conclu Brodeur-Jourdain le sourire aux lèvres.