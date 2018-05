Impact: un but pour éviter la honte

L’Impact de Montréal n’a pas gagné à ses trois derniers matchs et pis encore, il n’a pas marqué un seul but lors de ses trois dernières rencontres. Il doit donc sortir de sa torpeur face au Minnesota United FC, samedi soir.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports, dès 19h30.

Et dans un monde idéal, le Bleu-Blanc-Noir marquerait au cours de la première demie. Pourquoi? Parce que s’il n’y parvient pas, sa séquence sans but passera de 292 à 337 minutes, ce qui égalera le record d’équipe dans la Major League Soccer (MLS) qui a été établi à la fin de la saison 2013.

Du 28 septembre au 10 octobre 2013, l’Impact avait été blanchi pendant un peu plus de trois matchs.

«C’est peut-être mieux qu’on ne connaisse pas cette statistique», a admis Daniel Lovitz qui n’était pas au courant.

Déception

Évidemment, la défaite de lundi est encore fraîche à la mémoire de tout le monde et elle a laissé des traces.

«Tout le monde est déçu, nous n’avons pas marqué en trois matchs et il faut que les choses changent», a concédé Lovitz.

«Nous ne voulons pas parler de désespoir, mais nous savons que si nous voulons aller dans la direction souhaitée, nous devons nous mettre en marche rapidement, et nous contenter d’un point n’est plus nécessairement une option», a-t-il poursuivi.

«C’est la beauté de ce sport. Chaque semaine, on a une occasion de faire oublier ce qu’on a fait. On est content de rejouer rapidement après une défaite comme ça», a ajouté Samuel Piette, toujours positif.

Amélioration

Pendant que l’Impact s’enlise, le Minnesota progresse tranquillement à sa seconde année dans le circuit Garber.

«C’est une équipe qui essaie de faire évoluer son projet de jeu par rapport à la saison dernière, a noté Rémi Garde. Ils mettent en place un jeu plus structuré et un peu moins direct. C’est une équipe très généreuse en efforts avec des joueurs qui ne lâchent rien.»

Garde a également remarqué que le Minnesota a une arme qui pourrait faire mal à la formation montréalaise.

«C’est une équipe qui a marqué pas mal de buts sur des centres et qui est dangereuse dans ces situations.»

Souvenirs

Quant à Daniel Lovitz, il se souvient très bien du seul rendez-vous entre les deux équipes, en septembre 2017, une défaite de 3-2 subie au Stade Saputo.

«Nous ne sommes pas familiarisés avec cette équipe que nous n’avons affrontée qu’une seule fois l’an passé, et tout le monde a été déçu du résultat, et c’est encore très frais dans notre esprit.»

Rémi Garde a rappelé que la surface de jeu du TCF Bank Stadium est recouverte de gazon synthétique, ce qui n’est pas l’idéal pour les joueurs fraîchement revenus de blessures comme Rudy Camacho ou Rod Fanni.

«Je ne suis pas sûr d’avoir le luxe de pouvoir me passer de joueurs dans ce match-là par rapport au critère de gazon synthétique a mentionné Garde. Rudy est disponible, Rod s’entraîne, mais signale toujours un inconfort.»

Une meilleure gestion de l’effort

Il a souvent été question du niveau d’effort et d’intensité fourni pour expliquer les problèmes de l’Impact depuis le début de la saison.

Mais Samuel Piette estime qu’on ne peut pas ressortir ces excuses pour expliquer la défaite de 1-0 contre le Galaxy de Los Angeles, lundi dernier.

«Lors de certains matchs, je dirais oui, mais contre L.A., ça n’a pas été ça le gros problème. Mais si je prends le match contre Philadelphie, c’était clairement le gros problème de ce match-là.

«Ce n’est pas tout de courir partout, de travailler fort et de récupérer des ballons et de se donner, il faut juste être plus concentré sur les gestes qu’on doit faire.»

Tout donner

Pour expliquer son raisonnement, le jeune vétéran de 23 ans s’est référé aux propos du président, Joey Saputo.

«Je ne dis pas qu’on a fait un excellent match contre L.A., loin de là, mais si je reprends les propos de Joey [Saputo], qui nous demandait de tout donner et de faire du mieux qu’on pouvait sur le terrain pour ne pas avoir de regrets, je pense que c’est ça qui est arrivé, et on n’a juste pas été capable de mettre le ballon au fond du filet.»

Et justement, Piette assure ne pas avoir été offusqué par la sortie du président de l’Impact, qui a soutenu que personne n’est intouchable dans l’équipe.

«C’est un message qui fait en sorte que personne n’est à l’abri de ce qui peut se passer, et je pense que c’est une bonne chose parce que les joueurs sont conscients que personne n’est plus gros que l’équipe.»

«C’est bien qu’il le dise. Ç’a peut-être ébranlé certains joueurs, mais pour moi, c’est bien correct qu’il dise ça.»

Quintero, ce vieux démon qui revient

Le Bleu-Blanc-Noir va retrouver au Minnesota l’un de ses pires cauchemars en Darwin Quintero, qui avait marqué deux buts pour Santos Laguna lors du fameux match retour de la Ligue des champions de la CONCACAF, en mars 2009.

Quintero faisait également partie de la formation de Club América qui a défait l’Impact en finale de la Ligue des champions, en 2015.

«Quintero leur permet de prendre de la vitesse, il a beaucoup de qualités et a une palette assez large», souligne Rémi Garde.

«Il est capable de lier le milieu de terrain avec l’attaque, mais également de se projeter lui aussi en attaque.»

Quintero a récolté trois buts et une passe en sept matchs depuis son arrivée comme joueur désigné, le 31 mars.