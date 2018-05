Digne d'un scénario hollywoodien

Publié aujourd'hui à 07h47

Mis à jouraujourd'hui à 07h55

D’un côté, une équipe d’expansion que personne ne voyait en séries et, de l’autre, un joueur vedette trop souvent critiqué pour ses échecs en séries. Ajoutez à cela le fait que les deux formations ont été bâties par le même directeur général, George McPhee, et vous obtenez assurément le scénario du prochain film miracle.

La finale entre les Golden Knights de Vegas et les Capitals de Washington est plus qu’inattendue et suscite énormément d’intérêt.

Parions qu’en ce moment, George McPhee dort sur ses deux oreilles. Évidemment, il aimerait que les Golden Knights réussissent l’impensable et remportent la Coupe Stanley à leur première année d’existence. Mais d’un autre côté, le travail de bâtisseur qu’il a accompli avec les Capitals est enfin reconnu. Après tout, c’est sous son règne que l’organisation a repêché les Alex Ovechkin, Nicklas Backstrom, Evgeny Kuznetsov, Braden Holtby et John Carlson.

Malgré tout, ses équipes ont souvent été des déceptions lors des séries d’après-saison. Même si, année après année, les Capitals ne répondaient pas aux attentes et qu’on attaquait sans relâche le leadership d’Ovechkin, McPhee est toujours demeuré loyal envers son franc-tireur vedette.

Ç’aura pris plus de temps que prévu, mais l’équipe qu’il a mise en place a maintenant une chance de remporter la Coupe Stanley.

Travail colossal

Il aura fallu pas mal moins de temps pour que celle qu’il a bâtie à Vegas fasse de même. L’embauche de George McPhee par les Golden Knights a été une acquisition clé dans la construction de cette formation qui n’est qu’à quatre victoires de marquer l’histoire de la LNH à tout jamais.

D’ailleurs, selon ce que j’ai pu comprendre en coulisses, c’est Gary Bettman lui-même qui a recommandé la candidature de McPhee au propriétaire des Golden Knights, Bill Foley. Ce n’est pas la première fois que quelque chose comme cela se produit. Je me souviens que Pat Burns m’avait confié qu’avant d’être engagé par les Devils du New Jersey, il s’était lui aussi entretenu avec Bettman.

Évidemment, le commissaire a beaucoup de pouvoirs et force est d’admettre qu’il a recommandé le bon candidat.

Gallant le stabilisateur

Par la suite, l’embauche de Gerard Gallant en tant qu’entraîneur-chef a en quelque sorte solidifié la chaîne. Ce dernier a réussi à créer une chimie entre des joueurs provenant d’un peu partout dans la ligue. Ce que j’aime le plus de son travail c’est qu’il n’a rien imposé à personne.

Il n’est pas arrivé à Vegas en disant aux joueurs que c’était son système ou rien. Non, il leur a plutôt dit : « Jouez, ensuite je vais vous coacher. » Et ça se voit sur la patinoire, puisque les Knights jouent avec un plaisir contagieux.

Avantage Vegas

Une chose est sûre, c’est qu’on doit s’attendre à une finale fort relevée. Il ne faudra pas compter les Capitals de Washington pour battus. Alex Ovechkin est en mission et le simple fait d’avoir atteint la finale lui a permis d’éliminer une tonne de pression sur ses épaules.

Quand même, je vais me ranger du côté des Golden Knights pour l’emporter. Je crois qu’ils forment l’équipe la plus reposée et en santé des deux et Marc-André Fleury joue du hockey digne d’un récipiendaire du Conn Smythe.

Une chose est claire, toutefois, cette finale passera à l’histoire.

Seattle dans LNH

On le sait depuis un bon moment, mais il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que l’arrivée de Seattle comme 32e équipe dans la LNH ne soit confirmée. Selon ce qui a été rapporté dans les médias de la ville de l’État de Washington, les gouverneurs de la LNH se rencontreront lors de leur réunion annuelle précédant la remise des trophées à Las Vegas pour décider du sort de Seattle. On sait déjà que ce sera un gros oui. Pendant ce temps, à Québec, on continue à attendre et à essuyer la mauvaise presse. Parlez-en à Jeremy Jacobs qui s’est fait le porte-parole de Gary Bettman récemment...

Bon choix de Joël

J’adore le fait que Joël Bouchard ait emmené à Laval son ancien adjoint avec l’Armada, Daniel Jacob. C’est tout simplement parfait. La chimie entre des entraîneurs est très importante. Après tout, tu passes plus de temps avec tes adjoints qu’avec ta propre femme lors d’une saison de hockey. En plus d’être un allié de premier plan, cette personne doit en être une avec qui tu as des affinités. On a vu avec Claude Julien que d’imposer des adjoints à un entraîneur, ça ne peut pas durer à long terme. En plus, Jacob est un gars d’ici qui a appris les rudiments du métier ici et qui sait ce que représente les Canadiens de Montréal pour les Québécois. Il est révolu, le temps où le Tricolore allait piger ailleurs qu’au Québec pour ce genre de poste. Terminé.

Lamoriello étire la sauce

Je ne comprends pas les Islanders de New York de faire confiance à Lou Lamoriello. Certains croient que ça aidera l’équipe à convaincre John Tavares de demeurer avec l’équipe. Je n’y crois pas une seconde. Déjà que les Islanders naviguent en eaux troubles depuis quelques années, je ne trouve pas que l’embauche de Lamoriello les fera avancer. D’ailleurs, il serait temps qu’il se retire. Il a connu une belle carrière, mais le temps est venu de laisser la place à de plus jeunes hommes de hockey. À moins que Lou n’ait vraiment pas beaucoup d’amis et peu de passe-temps et qu’il ait peur de s’ennuyer...