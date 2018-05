Canadiens: les 5 derniers choix dans le top 10 du repêchage

Pour la sixième fois depuis le début des années 2000, les Canadiens de Montréal pourront sélectionner lors du top 10 lors du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey alors qu'ils détiennent le troisième choix au total.

Et si l’on se fie à l’histoire, le Tricolore n’a pas mal fait avec ses sélections, mais il n’a pas frappé le gros lot... enfin peut-être une fois!

Mikhail Sergachev (9e choix au total en 2016)

Le choix du défenseur a été une bonne sélection... pour le Lightning de Tampa Bay. Il est plutôt compliqué d’évaluer ce choix puisque ses performances avec le CH ont été, disons, limitées; l’arrière russe étant transigé en Floride contre l’attaquant Jonathan Drouin.

Sergachev n’a porté l’uniforme bleu-blanc-rouge qu’à quatre reprises en saison régulière, n’amassant aucun point.

L’histoire est bien différente avec le Lightning où il a amassé 40 points en 79 matchs de saison régulière, ajoutant cinq points en 17 matchs de séries éliminatoires.

Sergachev deviendra une force à la ligne bleue du Lightning et sa sélection par le CH était justifiée. Toutefois, le Tricolore ne pourra en profiter. Il pourra toutefois se consoler si Drouin joue à la hauteur de son talent à Montréal.

Alex Galchenyuk (3e choix au total en 2012)

On dira ce que l’on voudra de Galchenyuk, mais l’attaquant du CH est celui qui a disputé le plus de matchs en saison régulière (418) et celui qui a amassé le plus de points en saison régulière (255), à égalité avec Filip Forsberg des Predators de Nashville, de sa cuvée. Seul Forsberg a un meilleur ratio de point par match (0,77 contre 0,61, excluant Patrick Sieloff qui a amassé deux points en deux matchs).

En rétrospective, la cuvée 2012 n’était pas la meilleure. Les deux premiers choix, Nail Yakupov et Ryan Murray, n’ont jamais réussi à vraiment faire leur marque dans la LNH. Puis, les choix 4 à 10 ont tous été des défenseurs, donc il est plutôt difficile de les comparer à Galchenyuk. Mais avec des noms comme Griffin Reinhart, Morgan Rielly, Hampus Lindholm, Matt Dumba, Derrick Pouliot, Jacob Trouba et Slater Koekkoek, il est plutôt sécuritaire de dire qu’aucun d’entre eux n’a eu un impact extraordinaire avec son équipe, hormis peut-être Rielly.

Encore une fois, dans les circonstances, une sélection justifiée.

Carey Price (5e choix au total en 2005)

La cuvée 2005 était le repêchage de Sidney Crosby. Et si l’on se reporte dans le passé, le Tricolore était parmi les finales de la loterie de ce repêchage, en raison du lock-out de la saison 2004-2005.

Le Tricolore a finalement hérité du cinquième choix au total.

Avec le choix de Price, le CH ne s’est pas trompé, alors que Bobby Ryan, Jack Johnson et Benoit Pouliot ont respectivement été sélectionnés deuxième, troisième et quatrième.

Plusieurs observateurs noteront que le Tricolore a levé le nez sur Anze Kopitar, repêché 11e par les Kings de Los Angeles. Quelques autres équipes ont fait de même, notamment les Blue Jackets, qui avaient plutôt jeter leur dévolu sur Gilbert Brulé.

Au final, le CH ne s’est pas trompé en Price.

Andrei Kostitsyn (10e choix au total en 2003)

On ne peut pas dire que le passage du Bélarussien à Montréal a été couronné de succès.

Kostitsyn a évolué pour le CH de 2005 à 2012, amassant 210 points en 379 matchs; une récolte tout de même honnête.

Mais Kostitsyn, en compagnie de son frère Sergei, a eu une vie mouvementée à Montréal en dehors de la patinoire, alors que son nom a été lié à des activités illégales.

Lors du premier tour en 2003, le CH aurait pu mettre la main sur Jeff Carter, Zach Parisé, Ryan Getzlaf, Brent Burns, Mike Richards ou Corey Perry. Mais plusieurs autres équipes auraient également pu le faire...

Mike Komisarek (7e choix au total en 2001)

Le repêchage de 2001 n’a pas été le plus fructueux de l’histoire.

Après les Ilya Kovalchuk, Jason Spezza et Mikko Koivu, la récolte est plutôt mince.

En Mike Komisarek, le CH a raté son coup. Oui, Komisarek semblait fiable au début de sa carrière, mais il faut dire que ses performances étaient supportées par un Andrei Markov, son partenaire habituel, dans la fleur de l’âge.

Si bien que plusieurs voyaient même en Komisarek un futur capitaine de l’équipe.

Rien de tel n’est arrivé alors que Komisarek a signé une entente avec les Maple Leafs de Toronto de cinq et 25 millions $ en 2009 lorsqu'il était joueur autonome sans compensation. Erreur de la formation de la Ville Reine puisque Komisarek n’a jamais été le joueur qu’il était à Montréal, faute d’Andrei Markov à Toronto.

En 2013, les Leafs ont racheté le contrat du défenseur.

L’année suivante, il a disputé 32 rencontres avec les Hurricanes de la Caroline et ce fut la fin des haricots pour le défenseur dans la LNH.