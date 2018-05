À TVA SPORTS : Impact – Minnesota United

L’Impact tente ce soir de retrouver le fond du filet, puis le chemin de la victoire alors qu’il visite le Minnesota United au TCF Bank Stadium de Minneapolis.

La rencontre sera présentée en direct à TVA Sports à compter de 20h. L'avant-match sera présenté à 19h30.

La troupe de l’entraîneur Rémi Garde nage en plein marasme depuis quelques semaines : non seulement l’équipe a perdu ses trois derniers duels, mais en plus, elle n’a pas marqué une seule fois lors de ces trois défaites.

À l’inverse, Minnesota United montre des signes de progrès à sa deuxième saison en MLS après une première campagne difficile. Les «Loons» sont présentement dans la lutte aux éliminatoires en vertu d’une récolte de 13 points en 12 parties. Surtout, le club compte depuis quelques semaines sur l’attaquant colombien Darwin Quintero, qui a fait mal à l’Impact à quelques reprises, dans le passé, en Ligue des champions de la CONCACAF.

Quintero a récolté trois buts et une passe en sept matchs depuis son arrivée comme joueur désigné, le 31 mars.

Voyez la formation de l'Impact:

Voici VOTRE XI partant pour le match contre le @MNUFC!



Here is YOUR starting XI for the game v Minnesota United FC!#IMFC #MINvMTL pic.twitter.com/vYgc9cPXMN