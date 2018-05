Un Québécois sera-t-il repêché?

Le jeune Archer Brookman, originaire de Pointe-Claire, est possiblement le Québécois le plus attrayant en vue du prochain repêchage du baseball majeur, prévu du 4 au 6 juin.

C’est du moins le constat réalisé par l’Agence QMI après avoir discuté avec différents dépisteurs à travers le Canada et les États-Unis. Ceux-ci ont toutefois préféré, pour des raisons évidentes, conservé l’anonymat.

En dépit de cette conclusion, rien n’assure toutefois que Brookman sera appelé par une formation. Plus que dans n’importe quel autre sport professionnel, l’encan annuel est un exercice difficile à anticiper au baseball.

D’une part, les athlètes ont différentes options et peuvent décider de poursuivre leurs études advenant le cas où le boni de signature qu’on leur propose est jugé insuffisant. Recruteurs et agents analysent et négocient avant, pendant et après la journée de repêchage. Un véritable casse-tête!

Valeur à la hausse

À propos de Brookman, le receveur de 19 ans impressionne cette saison avec les Trojans de Seminole State College, en Oklahoma. Ancien membre de l’équipe junior du Canada, Brookman aurait d’ailleurs très bien pu être repêché en 2017, mais il a fait le pari d’augmenter sa valeur en évoluant avec la formation nationale canadienne et par la suite aux États-Unis.

«Dans le cas d’Archer, on peut dire avec certitude qu’il a maintenu ou augmenté sa valeur dans la dernière année», a reconnu un dépisteur sondé.

Est-ce qu’une organisation se montrera suffisamment généreuse pour attirer Brookman? C’est à suivre... Si le passé est garant de l’avenir, on peut toutefois croire que les Astros de Houston, par le biais de leur dépisteur Jim Stevenson, pourraient convaincre Brookman.

Au cours des dernières années, Stevenson a notamment été à l’origine de la sélection des Québécois Abraham Toro (qui avait touché 250 000$ pour être choisi au cinquième tour en 2016) et Jonathan Lacroix (boni de 125 000$ après avoir été repêché en 12e ronde en 2017). Ces derniers fréquentaient également Seminole State College.

«Ce qui pourrait aider Archer, c’est qu’il est excellent en défensive comme receveur», a précisé un différent dépisteur, toujours sous le couvert de l’anonymat.

D’autres joueurs intéressants

Coéquipier de Brookman en Oklahoma, le voltigeur Marc-Antoine Lebreux serait un choix plus audacieux lors du repêchage. Mais sait-on jamais? Brookman et Lebreux ont également été vus à la Coupe du monde U-18 qui s’est tenue à Thunder Bay, en Ontario, en septembre 2017. L’équipe canadienne, qui comptait aussi sur les Québécois Édouard Julien et William Sierra, avait alors pris la quatrième place.

Si la progression de Sierra a été ralentie par une blessure, Julien n’est pas admissible au prochain repêchage puisqu’il dispute actuellement sa première saison avec les Tigers de l’Université Auburn, dans la NCAA. Celui-ci représente certainement le meilleur espoir québécois en vue des prochaines années.

Chez les candidats à considérer en 2018, le lanceur Olivier Morin-Larocque est celui qui semble avoir la plus grande valeur parmi les quatre Québécois gravitant autour de la présente équipe nationale junior du Canada, devant Viktor Bergeron, Nicolas Tremblay et Martin Vincelli-Simard.

«Morin-Larocque est un gros gaillard, mais je pense personnellement qu’il faudra attendre encore un an ou deux avant qu’il obtienne sa chance», a tempéré un dépisteur.

D’autres noms qui circulent: Conor Angel, Miguel Cienfuegos et Charles Lefebvre, tous des lanceurs. Globalement, on croit toutefois deviner que la cuvée 2018 pourrait être moins impressionnante que celles des deux dernières années pour le Québec.

L’an dernier, trois Québécois avaient été sélectionnés (Lacroix, Raphaël Gladu et Julien). En 2016, quatre athlètes d’ici avaient été choisis, dont Charles Leblanc, en quatrième ronde par les Rangers du Texas. Toro, Louis-Philippe Pelletier et Sierra avaient suivi.

Tableau

Celui qui devrait être repêché :

- Archer Brookman, receveur

À surveiller également :

- Conor Angel, lanceur

- Olivier Morin-Larocque, lanceur

- Martin Vincelli-Simard, receveur

Des cartes cachées :

- Viktor Bergeron, lanceur

- Miguel Cienfuegos, lanceur

- Marc-Antoine Lebreux, voltigeur

- Charles Lefebvre, lanceur