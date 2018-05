Un festival de circuits à Boston

Les Red Sox ont effacé un déficit de deux points à coup de circuits pour finalement l’emporter au compte de 6-2 contre les Braves d’Atlanta, vendredi à Boston.

J.D. Martinez, Xander Bogaerts, Mookie Betts et Mitch Moreland ont tous expédié la balle dans les gradins dans la victoire. Pour Martinez et Betts, il s’agissait respectivement de leurs 16e et 17e longues balles de la saison.

Nick Markakis a quant à lui été à l’origine des deux points des Braves, en troisième manche.

Eduardo Rodriguez (5-1) a permis deux points, six coups sûrs et trois passes gratuites en cinq manches et deux tiers de travail pour mériter la victoire.

Dans le clan adverse, Julio Teheran (4-2) a concédé trois points, quatre frappes en lieu sûr et trois buts sur balles, lui qui a œuvré au marbre pendant six manches.