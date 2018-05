Phil Kessel bientôt échangé?

Le mariage entre Phil Kessel et les Penguins de Pittsburgh serait terminé. C'est du moins ce qu'avance une radio de la «ville de l'acier».

Selon la station 105,9 FM de Pittsburgh, le directeur général Jim Rutherford tentera d’échanger l’attaquant de 30 ans pendant l’entre-saison.

Kessel aurait d’ailleurs donné son aval à la direction pour tenter de concrétiser une transaction.

Selon le 105,9 FM, le sextuple marqueur de 30 buts, qui a déjà été échangé deux fois au cours de sa carrière, serait insatisfait de son utilisation et sa relation serait tendue avec l’entraineur-chef Mike Sullivan.

Le franc-tireur aurait voulu avoir davantage de temps de glace sur le deuxième trio à droite d'Evgeni Malkin au lieu d'alterner sur la troisième unité pivotée par Riley Sheahan.

Kessel a inscrit 34 buts et 92 points cette saison en plus d’jouter neuf points en 12 matchs lors des récentes séries.

Il reste quatre années à son contrat de huit ans d’une valeur de 64 millions $. L’Américain gagnera 7 M$ la saison prochaine, montant faramineux qui comptera pour 8 M$ sous le plafond salarial.

Celui qui est passé des Maple Leafs de Toronto aux Penguins le 1er juillet 2015 possède une clause de non-mouvement modifiée à son entente, sur laquelle il a identifié huit équipes auxquelles il serait prêt à être échangé.

Kessel n’a pas raté un seul match lors des huit dernières saisons. En 914 matchs, il a récolté 330 buts et 741 points, remportant la coupe Stanley deux ans de suite avec les Penguins avant la dernière campagne.

Main reason for Phil's dissatisfaction w/Pens: Wants to play on a line w/71 instead of providing balance by playing on 3rd line. He's got a point. Balancing act worked in '16, but was kind of fluky. Had career year in '17-18, but got a ton of points on the PP.