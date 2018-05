Le Real de Zidane rêve d'un triplé, Liverpool d'un exploit

Le Real Madrid, double tenant du titre avec Zinédine Zidane aux commandes, n'a plus perdu en finale de Ligue des champions depuis 37 ans: voilà qui suffit à poser le défi qui attend le Liverpool de Mohamed Salah, samedi à Kiev.

Injouable Réal

La dernière fois que le Real Madrid a perdu en finale de son épreuve fétiche, Jürgen Klopp était adolescent, Zinédine Zidane n'avait pas 9 ans, la Ligue des champions s'appelait Coupe des Clubs champions et Kiev était en Union soviétique.

Depuis 1981, et la victoire de... Liverpool au Parc des Princes, les Madrilènes restent sur six victoires pour autant de finales. Ils n'ont perdu que trois fois en quinze finales de l'épreuve reine de clubs, et sont de très loin les tenants du record du nombre de victoires (12 soit autant que ses deux premiers poursuivants, l'AC Milan et Barcelone).

Le Real Madrid de Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane est en effet en lice pour un rarissime troisième titre de suite, performance qui n'a plus été réussie en Europe depuis 1976 par le Bayern Munich. Surtout, il s'agirait du cinquième sacre continental pour Ronaldo, et du troisième en trois saisons comme entraîneur pour «Zizou».

«Derrière tout cela, il y a beaucoup de travail. Pas seulement de moi, mais aussi des joueurs. C'est la force de ce club. Travailler avec le Real Madrid peut conduire à ce que nous avons fait», a flegmatiquement observé l'entraîneur français tout en refusant le statut de favori. «Ce sera du 50-50, comme toujours en finale et nous devrons faire un grand match pour gagner».

«Nous sommes Liverpool»

«En deux ans et demi, il peut gagner la troisième Ligue des champions de sa carrière, de manière consécutive. Cela n'est jamais arrivé auparavant dans la carrière d'un entraîneur», a quand même salué Jürgen Klopp vendredi. «Soit il a passé un marché avec quelqu'un, soit il est brillant et, malheureusement pour moi, je pense qu'il est brillant.»

Mais le charismatique Allemand a posé les termes du débat: au Real le vécu, à Liverpool la passion.

«L'expérience est importante, et je suis sûr que, dans les secondes avant le match, le Real sera plus confiant que nous, a-t-il glissé. Mais ils n'ont jamais joué contre nous. Nous sommes Liverpool, nous ne sommes pas juste une bonne équipe. Nous pouvons faire de grandes choses, ce club a cela dans son ADN.»

Salah ou Ronaldo ?

Liverpool dispose aussi de bons états de service: 5 Ligues des champions au compteur, dont la dernière en 2005, acquise au terme d'une finale folle et après avoir remonté trois buts en une mi-temps contre le grand AC Milan.

Sa défense est parfois laborieuse? Celle du Real est aussi très poreuse. Le Real peut s'appuyer sur Ronaldo, qui pèse déjà 15 buts dans cette édition de Ligue des champions. Liverpool, de son côté, dispose d'un trio offensif de feu (Salah-Mané-Firmino), emmené par l'Egyptien Mohamed Salah transformé au fil d'une magnifique saison en candidat potentiel au Ballon d'Or.

L'entraîneur du Real, Zinédine Zidane, est adulé en Espagne malgré la saison ratée en Liga. Klopp est déjà une idole à Liverpool, où sa science des bons mots, son aura et ses résultats font l'unanimité.

Tout le monde est prêt

Les Reds auront peut-être même un avantage: la présence souvent massive de fans de l'équipe lors des finales. Samedi, plus de 16 000 fans de Liverpool sont attendus au stade olympique de Kiev, même si l'avant-match a été parasité par les plaintes quant aux prix des hébergements dans la capitale ukrainienne.

«Pour ceux qui vont à Kiev, j'espère que ça vaut chaque penny et tous les efforts que ça vous a coûté», a écrit sur Twitter le responsable des relations avec les supporters à Liverpool, Tony Barrett.

Klopp et son équipe espèrent sans doute offrir à ceux restés sur le carreau le réconfort d'une victoire finale. Il faudra pour cela surmonter l'attente énorme, à moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde à laquelle de nombreux joueurs sur la pelouse samedi entendent bien participer.

«On n'a pas besoin de motivation supplémentaire pour le match de demain, tout le monde est prêt», a clamé le défenseur le plus cher du monde, Virgil Van Dijk. C'est un fantastique match à jouer, il n'y a pas tant de joueurs qui peuvent jouer ce genre de match dans leur carrière.»

«S'il y a un peu de pression, c'est mieux», a de son côté estimé Zidane. Et s'il y en a un peu plus sur les épaules de l'adversaire, tant mieux.