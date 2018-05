Lance Stroll estime avoir fait ses preuves

Menant jusqu’ici une saison sans coup d’éclat au volant d’une Williams qui peine à suivre le rythme, le Québécois Lance Stroll a malgré tout estimé qu’il avait fait un bond en avant dans sa progression.

Après une première saison d’adaptation à la Formule 1 en 2017, le Montréalais se sent bien plus à l’aise à bord de sa monoplace.

«L’an dernier fut un grand saut pour moi, de la F3 à la F1, a expliqué Stroll au site Motorsport. Il y avait beaucoup de choses à absorber et à gérer, et maintenant j’ai juste le sentiment que je suis plus à l’aise avec les choses et capable d’en ingérer plus quand je pilote. C’est quelque chose qui prend du temps et ça vient avec l’expérience. Je ressens ça cette année.»

«[Cette saison], nous ne sommes pas là où nous désirons nous trouver, mais de bien des façons, je suis vraiment heureux de certaines choses que j’ai faites et d’avoir fait mes preuves.»

Souvent exclu du top 10, parfois en lutte en queue de peloton, l’athlète de 19 ans analyse sa progression en tenant compte des capacités de sa voiture. Il a donné comme exemples sa huitième position à Bakou, son seul résultat dans les points cette saison, puis sa 11e place en Espagne.

«Ce n’est pas là où nous voulons terminer en tant qu’équipe, mais c’est le genre de choses sur lesquelles je m’examine et que je veux continuer à faire.»

En meilleure forme

Stroll a également indiqué qu’il avait travaillé sur sa forme physique au cours de la saison morte et qu’il se sentait beaucoup mieux à bord de son bolide.

«Du point de vue mental et physique, je pense que je suis bien plus en forme. L’an dernier, je me sentais en forme, mais j’avais toujours le sentiment que c’était difficile de faire un Grand Prix. Et désormais, je me sens en bien meilleure forme et c’est très utile. Dans l’auto, je me sens bien plus en contrôle des choses.»

Stroll et le cirque de la Formule 1 disputeront le Grand Prix de Monaco, dimanche, avant de se diriger vers Montréal, où le Grand Prix sera présenté du 8 au 10 juin prochain.