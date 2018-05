Impact : 292 minutes sans marquer

Après 292 minutes sans marquer, l’Impact de Montréal se dirige au Minnesota avec l’intention d'exploiter ses chances.

Voyez le reportage de Nicolas A. Martineau dans la vidéo, ci-dessus.

Lors du dernier match, l’Impact a tenté des dizaines de centres, sans trouver de cible dans la surface de réparation adverse.

Ignacio Piatti était l’attaquant partant et disons que le jeu aérien n’est pas sa force. Avec Anthony Jackson-Hamel et Matteo Mancosu en santé, le travail des joueurs de couloir pourrait être facilité.

«Tout le monde est déçu, a dit le défenseur Daniel Lovitz, dans un communiqué transmis par l’Impact, vendredi. Nous n'avons pas marqué un but en trois matchs et tous ces matchs ont été des défaites. Quelque chose doit changer. C'est à nous de trouver ce qui doit changer et avancer de manière positive. C'est le plus important. Nous ne voulons pas utiliser le mot "désespoir", mais nous savons que si nous voulons vraiment progresser, nous devons bouger vite et de manière efficace. Nous allons au Minnesota avec l'intention de gagner.»

L’adversaire n’est pas à négliger. À l’attaque, le Minnesota United compte sur Christian Ramirez, auteur de 14 buts la saison dernière, mais aussi sur un certain Darwin Quintero, nouveau joueur désigné des Loons.

Et ce dernier a l’habitude de briser le cœur de l’Impact.

Avec Santos Laguna, il a été le principal tombeur des Montréalais lors du parcours en Ligue des champions de 2009.

Puis en 2015, Quintero est revenu hanter l’Impact en finale de la Ligue des champions, alors qu’il portait les couleurs d’América.

Pour affronter ces joueurs offensifs, l’Impact devrait compter sur le retour de Rudy Camacho. Pour sa part, le défenseur Rod Fanni est un cas incertain en vertu du terrain synthétique au Minnesota.

Ce match sera présenté dès 20h sur les ondes de TVA Sports.