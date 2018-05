Gustav Lindstrom et les Red Wings s’entendent

Le défenseur Gustav Lindstrom a paraphé un pacte d’entrée de trois ans avec les Red Wings de Detroit, vendredi.

Le choix de deuxième tour de la formation du Michigan lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2017 a pris part à 39 parties avec l’Almtuna IS, en deuxième division suédoise. Il a récolté 14 points, dont six filets, et a écopé de 34 minutes de pénalité.

L’arrière de 6 pi 2 po et 187 lb devrait porter les couleurs du Frolunda HC dans la principale ligue suédoise (SHL) au cours de la prochaine campagne, selon ce que rapporte notamment le réseau CBS Sports.