Eye of the Tiger Management : une saine compétition à l’interne

Il n'y a pas plus seul qu'un boxeur le soir d'un combat. Tout repose sur ses épaules lorsque la cloche sonne.

Mais c'est une toute autre histoire à l’entraînement. Surtout pour les boxeurs de l’écurie Eye of the Tiger Management, qui ont pris l'habitude de s'entraîner en groupe pour se pousser mutuellement.

Plusieurs fois par semaine, les athlètes dénichés par Camille Estephan et Antonin Décarie se donnent rendez-vous au gymnase pour en suer un bon coup.

«Ils compétitionnent entre eux pour avoir de meilleurs résultats. C'est exceptionnel de voir leur progression rapide», explique le préparateur physique Jarek Kulesza en entrevue à TVA Sports.

Cet esprit de compétition permet aux boxeurs de se surpasser à chaque entraînement.

Erik Bazinyan et Raphaël Courschene ont intégré le groupe il y a quelques mois à peine. Ils ont dû s'adapter au rythme effréné imposé par Kulesza.

«Il faut qu'ils s'adaptent rapidement. Le tempo est rapide et les athlètes sont compétitifs. On les jette dans l'eau profonde et ils doivent savoir nager rapidement», image-t-il.

Des bienfaits pour Lemieux

Le plus compétitif de tous est sans contredit David Lemieux. Il était bien heureux de voir arriver Bazinyan dans le groupe.

«Je pousse toujours mes limites. D’avoir un autre gars qui a la même mentalité, c'est excellent, ça met du positif, ça nous aide à nous pousser», soutient Lemieux.

«Ça m'apporte une bonne énergie de nous pousser ensemble, corrobore Bazinyan. On pousse ensemble pour courir plus vite et nous entraîner plus fort.»

Leur promoteur, Estephan, va souvent les voir à l'entraînement. Il s'assure qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin pour progresser.

«Mes gars ne trichent pas. Ils ont un encadrement incroyable avec Jarek et les coachs. On les encadre le plus possible et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, ils se défoncent pour nous.»

Reste à voir si tous leurs efforts vont porter leurs fruits dans le ring.