Crosby se réjouit pour Fleury

S’il digère encore l’élimination des Penguins de Pittsburgh au deuxième tour des séries éliminatoires, Sidney Crosby se montre heureux pour son ancien coéquipier Marc-André Fleury, gardien des Golden Knights de Vegas.

«Je suis heureux pour lui, a indiqué Crosby au site web The Athletic. Il a beaucoup de plaisir et en tant qu'ami qui a longtemps joué avec lui, c’est merveilleux de le voir bien faire.»

Le gardien québécois a effectivement grandement aidé les Golden Knights à atteindre la finale de la Coupe Stanley en conservant une moyenne de buts alloués de 1,68 et un taux d’efficacité de ,947 en 15 matchs depuis le début des séries.

«C’est une personne fantastique qui travaille très fort et il est un élément important dans les succès de son équipe présentement», a lui-même noté Crosby.

On devine que le capitaine des Penguins se rangera derrière Fleury et les Golden Knights pour la finale.

D'autant plus que la formation de Pittsburgh a été éliminée par les Capitals de Washington, autres finalistes de 2018.

Rutherford en rajoute

L'exploit de Fleury avec les Golden Knights ne laisse pas le directeur général des Penguins Jim Rutherford indifférent non plus, lui qui avait rendu le Sorelois disponible au dernier repêchage d'expansion quelques semaines après avoir aspiré aux grands honneurs pour une deuxième année d'affilée.

«Il est le gars le plus expérimenté dans le vestiaire et il est celui qui a gagné le plus de coupes», a-t-il déclaré. C'est le gars que les gens veulent entourer.»

«Il est optimiste, il est fier et il se rend au travail pour gagner. C'est très compréhensible.»

Les décideurs avaient clairement fait leurs devoirs à Vegas, en vue de la première campagne de la concession dans la LNH, lors de laquelle ils ont fracassé tous les records du sport professionnel pour une équipe d'expansion.

Peu avant, Rutherford a prévenu son homologue George McPhee que réclamer le vétéran serait la clé du succès de sa formation.

«Quand [ le DG George McPhee] et moi avons commencé à parler, j'ai dit à l'époque 'Il sera le visage de votre équipe. Il dirigera votre équipe vers des sommets".»

Fleury ne l'avait pas eu facile à sa dernière à Pittsburgh, alors qu'il jouait les seconds violons derrière Matt Murray. Ses coéquipiers ont salué son attitude tout au long de l'épreuve et Kristopher Letang, au moment de soulever la coupe, a rendu hommage au «meilleur coéquipier que j'ai jamais eu».

Le Québécois entendait certainement prouver sa valeur chez sa nouvelle équipe et le voilà en finale de la Coupe Stanley pour la troisième année consécutive.

«Je pense qu'il était motivé à coup sûr, a déclaré Crosby. Les gardiens de but sont forts mentalement et compétitifs. 'Flower' croit en lui et il aime jouer.

«Il veut aider son équipe à l'aide de gros arrêts. C'est exactement ce qu'il fait en ce moment... ils jouent au hockey et Fleury fait de gros arrêts.»

Fleury et les «Knights» joueront pour la coupe dès lundi au T-Mobile Arena. Ce premier duel de la finale sera présenté à TVA Sports dès 20h.