«C’est la folie furieuse» - David Perron

Les Golden Knights de Vegas, on ne le dira jamais assez, vivent un véritable conte de fées à leur première saison d’existence. Et à l’aube du début de la finale de la Coupe Stanley, lundi prochain, l’excitation est à son comble dans la Ville du Vice.

«C’est la folie furieuse depuis le début de la saison, a souligné l’attaquant de l’équipe David Perron lors de l’émission Destination Coupe Stanley AM sur les ondes de TVA Sports, vendredi. On a un support incroyable des partisans. Et ça fait boule de neige depuis mars environ. Ça augmente de semaine en semaine.

«Hier, on avait notre première pratique depuis la série contre les Jets. J’étais dans le gymnase en haut avant la pratique et l’aréna était plein au trois quarts. C’était impressionnant de voir ça 45 minutes ou 1 heure avant le début de la pratique. L’ambiance à l’aréna est absolument incroyable depuis le début de la saison. Définitivement top 3 dans la ligue.»

Perron, qui roule sa bosse dans la LNH depuis 11 ans, n’avait jamais réussi à se rendre plus loin qu’au deuxième tour éliminatoire; une situation qui a maintenant changé.

«C’est une opportunité en or et on est extrêmement chanceux de pouvoir la vivre, continué Perron. [...] La moitié de l’équipe vit sa meilleure saison en carrière jusqu’à maintenant. Tu entends souvent des joueurs comme Sidney Crosby, qui ont gagné plusieurs coupes Stanley, qu’ils ne veulent que recommencer lorsque tout est terminé. Ils veulent vivre ça année après année. C’est un sentiment que je n’avais jamais eu.

Encore une fois, les Golden Knights bénéficient d’une longue pause entre leurs séries, une situation qui pourrait tourner à leur avantage selon Perron.

«On a eu huit ou neufs jours après la première série et je pense cinq ou six après la deuxième, a souligné Perron. Avec la victoire de Washington, ça donne quelques jours de congé de plus à la maison au lieu de prendre l’avion pour Tampa Bay. Ç’a été bénéfique pour nous. Outre le premier match contre les Jets, on est toujours sortis forts d’une pause. On s’attend à jouer notre meilleur match lors du premier match de la finale de la Coupe Stanley.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.