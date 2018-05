Un pas de plus pour Arslanbek Makhmudov

Le poids lourd Arslanbek Makhmudov a laissé une belle carte de visite lors de son premier passage à Québec. Il a l’intention d’en déposer une autre samedi après son combat contre le Mexicain Elder Hernandez.

On se souvient qu’il a démoli le Mexicain Christian Larrondo à sa dernière présence sur le ring. Il avait impressionné plusieurs amateurs par sa stature et par sa technique.

Makhmudov (2-0, 2 K.-O.) affronte à nouveau un Mexicain (5-1, 3 K.-O.) dans un duel de quatre rounds. Même si on prévoit une autre victoire facile de sa part, il demeure respectueux envers Hernandez.

Du respect

«C’est un bon adversaire et il a cinq victoires à sa fiche, a-t-il mentionné lors d’une entrevue avec "Le Journal de Montréal". Je crois que ce sera un bon combat pour moi.»

Le colosse de 6 pi 5 po et 240 lb en sera seulement à son troisième combat chez les professionnels.

Il ne faut pas oublier qu’il a disputé une quinzaine de combats dans la World Series of Boxing (WSB) avant de s’en venir en Amérique. C’est une organisation où les boxeurs se livrent des duels sans casque protecteur et avec des gants plus rembourrés que chez les pros.

«Il y a quelques petites différences entre la WSB et les professionnels, a reconnu Makhmudov. La plus importante, selon moi, est la force physique des boxeurs.»

Heureux au Québec

Makhmudov s’est installé au Québec il y a quelques mois. Il aime bien son nouvel environnement jusqu’à maintenant.

«J’aime vivre ici, a-t-il souligné. Les gens sont gentils. J’ai aussi eu l’occasion de rencontrer plusieurs amateurs de boxe et ce sont de vrais passionnés.»

Tout n’est pas parfait. Il reconnaît qu’il s’ennuie de sa femme et de ses deux enfants qui sont demeurés en Russie.

«C’est très difficile d’être séparé d’eux, a affirmé Makhmudov. J’aimerais bien qu’ils viennent vivre avec moi au Québec, mais ce n’est pas possible pour le moment. C’est important qu’on soit réunis comme n’importe quelle famille normale.»

Leur situation n’est pas évidente. Son épouse est médecin dans leur pays. C’est elle qui subvient aux besoins de sa famille en attendant qu’Arslanbek empoche des bourses plus importantes.

Si elle souhaitait poursuivre sa carrière à Montréal, elle devrait retourner sur les bancs d’école pendant plusieurs années afin d’obtenir les équivalences nécessaires.

Avantage Joshua

En plus de s’entraîner pendant de longues heures, Makhmudov regarde avec attention les combats de poids lourds aux quatre coins de la planète. Il aimerait bien voir le mégacombat entre Anthony Joshua et Deontay Wilder se matérialiser.

«Je crois que c’est un combat 50-50, a-t-il indiqué. Je donnerais un petit avantage à Joshua, qui bouge mieux et qui est plus compact dans ses coups.»

Pour le moment, Makhmudov n’est pas encore prêt à affronter les grosses pointures de sa division.

Il doit poursuivre son développement tout en étant dans l’ombre de Simon Kean et d’Oscar Rivas. Une fois que cette étape sera complétée, il pourrait rapidement faire du bruit sur la scène internationale.