Tim Tebow n’est pas Bo Jackson

On a pu voir à l’œuvre Tim Tebow dans l’uniforme des Rumble Ponies de Binghamton, filiale AA des Mets de New York, lors de ce week-end passé à Manchester, et l’ancien quart arrière des Broncos de Denver a du chemin à faire s’il veut réaliser son rêve de jouer dans les ligues majeures de baseball. N’est pas Bo Jackson qui veut !

Tebow, à 30 ans, est le joueur le plus âgé de la ligue. Le voltigeur est une attraction dans la Ligue Eastern parce qu’il a joué dans la NFL. Il y a autant de gens qui l’encouragent qu’il y a de gens qui le dénigrent.

Tebow estime avoir progressé au bâton à sa deuxième saison dans les ligues mineures, lui qui présente une moyenne de ,240 avec quatre circuits et 18 points produits.

L’ancien récipiendaire du trophée Heisman n’avait pas joué au baseball depuis ses années à l’école secondaire.

«J’essaie de rattraper le temps perdu. C’est un gros ajustement que de passer du football au baseball, reconnaît le colosse de 6 pi 3 po, 245 livres. Je suis surtout heureux d’avoir pris la décision de poursuivre ma passion. Ça me tient à cœur.»

Gérant choyé

John Schneider a dirigé l’an dernier Vladimir Guerrero fils, Bo Bichette et Cavan Biggio avec les Blue Jays de Dunedin et il a la chance de les diriger de nouveau cette année à Manchester.

«Ce que Guerrero accomplit offensivement depuis le début de la saison est phénoménal, raconte-t-il. C’est une expérience unique dans une carrière de gérant de diriger un tel trio de jeunes et ma priorité est d’en faire des joueurs complets afin de bien les préparer pour les ligues majeures. Guerrero est employé au troisième but, mais il pourrait tout aussi bien jouer au premier coussin si c’est sa meilleure option pour percer dans les ligues majeures.»

Vladimir fils possède assurément le coup de bâton pour occuper n’importe quelle position dans les majeures.

Les autres bons joueurs d’avenir de l’organisation des Blue Jays qui portent l’uniforme des Fisher Cats du New Hampshire sont les lanceurs Sean Reid-Foley, Jordan Romano et Jon Harris, le receveur Max Pentecost ainsi que le voltigeur Jonathan Davis.