MLS : le vote pour le match des étoiles est commencé

La Major League Soccer (MLS) a ouvert par le biais de son application mobile jeudi le vote du public qui servira à déterminer le onze des partisans en prévision du match des étoiles prévu le 1er août contre la Juventus de Turin au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.

Ainsi, les amateurs de soccer auront jusqu’au 20 juin pour se prononcer. Un total de 10 joueurs seront élus à partir du total de voix, alors qu’un autre – évoluant à la position d’attaquant - sera sélectionné grâce à un défi lancé par le biais du jeu vidéo «FIFA 18»; à cet effet, dans le cadre du «More than a Vote Challenge» d’EA Sports, les gens pourront choisir un joueur et lui accorder un vote chaque fois qu’ils marqueront un but en jouant sur les consoles Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 ou PlayStation 3 (en version informatique).

Par ailleurs, il sera également possible de voter à partir du site de la ligue dès le 8 juin. Pas moins de 184 athlètes – huit par équipe – voient leur nom sur les bulletins de vote. La MLS sera représentée par 24 porte-couleurs en tout. Les médias, les joueurs, l’entraîneur-chef Gerardo Martino (de l’Atlanta United FC) et le commissaire Don Garber participeront aussi au processus de sélection.

Les huit candidats de l'Impact

Milieux de terrain

- Ignacio Piatti

- Samuel Piette

- Saphir Taïder

- Jeisson Vargas

Attaquant

- Anthony Jackson-Hamel

Défenseurs

- Jukka Raitala

- Daniel Lovitz

Gardien

- Evan Bush