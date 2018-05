Les performances historiques de Marc-André Fleury

Marc-André Fleury n’est pas que le meilleur gardien et le joueur le plus dominant des présentes séries: ses prouesses le font actuellement entrer dans l’histoire du circuit.

Les analystes sont passés par toute la gamme des superlatifs pour vanter le travail du Québécois. Mais une statistique en particulier frappe et rend davantage justice à ses performances.

Lors d’une année de séries éliminatoires, seulement trois gardiens ont compilé un taux d’efficacité supérieur ou égal à celui que revendique actuellement Fleury : Marty Turco, Dominik Hasek et Frederik Andersen. Cela dit, il serait malhonnête de passer sous silence le nombre de matchs joués, une donnée brouillant considérablement les cartes. Turco (7 PJ), Hasek (7) et Andersen (5) n’ont pas joué l’équivalent de plus d’une série dans l’échantillon en question.

Règle générale, un plus grand échantillon portera une plus grande envergure. Ainsi, Fleury montre le meilleur taux d’efficacité dans un tournoi printanier chez les gardiens ayant joué au moins une dizaine de rencontres.

Aussi, le Sorelois n’a besoin que d’un jeu blanc pour rejoindre Miikka Kiprusoff, Nikolai Khabibulin et Jean-Sébastien Giguère au troisième rang de l’histoire pour le nombre de blanchissages en une année de séries.

Et pour les adeptes de «Moneyball», sachez que les férus de statistiques avancées ont également pris connaissance des exploits de Fleury. À l’image du maintenant célèbre «WAR» au baseball, une formule chiffrant le nombre de buts qu’un gardien aurait prévenu de plus qu’un hypothétique cerbère du niveau de remplaçant a été créé. Celle-ci fait extrêmement bien paraître l’homme masqué des Golden Knights.

Selon cette donnée, Fleury a ainsi «prévenu» un incroyable total de 13,89 buts. C’est 7,79 buts de plus que Connor Hellebuyck, qui arrive au deuxième rang des présentes séries selon cette mesure!

Si le parcours des Golden Knights demeure inexplicable aux yeux de plusieurs amateurs, disons qu’on le comprend mieux à la lumière de toutes ces données. Objectivement, la prestation de Fleury n’est rien de moins que légendaire.

Taux d'efficacité en une année de séries

Marty Turco : 0,952 (7 PJ en 2006-2007)

Dominik Hasek : 0,950 (7 PJ en 1993-1994)

Frederik Andersen : 0,947 (5 PJ en 2017-2018)

Marc-André Fleury : 0,947 (15 PJ en 2017-2018)

Kelly Hrudey : 0,946 (5 PJ en 1984-1985)

Jonathan Quick : 0,946 (20 PJ en 2011-2012)

Patrick Lalime : 0,946 (12 PJ en 2001-2002)

Jean-Sébastien Giguère : 0,946 (21 PJ en 2002-2003)

Ron Tugnutt : 0,945 (11 PJ en 1999-2000)

Braden Holtby : 0,944 (13 PJ en 2014-2015)

Blanchissages en une année de séries

Martin Brodeur : 7 en 24 PJ en 2002-2003

Dominik Hasek : 6 en 23 PJ en 2001-2002

Jean-Sébastien Giguère : 5 en 21 PJ en 2002-2003

Nikolai Khabibulin : 5 en en 23 PJ en 2003-2004

Miikka Kiprusoff : 5 en 26 PJ en 2003-2004

Marc-André Fleury : 4 en 15 PJ en 2017-2018

Olaf Kölzig : 4 en 21 PJ en 1997-1998

Patrick Roy : 4 en 23 PJ en 2000-2001

Mike Richter: 4 en 23 PJ en 1993-1994

Ed Belfour : 4 en 23 PJ en 1999-2000

11 autres gardiens ex-aequo avec 4 blanchissages

*Données provenant de quanthockey et Corsica