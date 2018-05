Les Orioles malmènent les White Sox

En vertu d’un départ explosif, les Orioles de Baltimore ont défait les White Sox au compte de 9-3, jeudi, à Chicago.

Réalisant un match complet, Dylan Bundy (3-6) n’a accordé que deux frappes en lieu sûr et un but sur balles, concédant malgré tout trois points. Il a retiré 14 adversaires sur des prises dans la victoire.

Les visiteurs ont inscrit tous leurs points lors des trois premières manches de la rencontre. Trey Mancini et Adam Jones ont notamment claqué des longues balles en solo au cours du deuxième tour au bâton.

Pedro Alvarez, Craig Gentry et Chance Sisco ont quant à eux soutiré des buts sur balles lorsque les coussins étaient remplis. Sisco a terminé la rencontre avec trois points produits.

Jose Rondon a été à l’origine des trois points des favoris locaux avec son deuxième circuit de la campagne, en quatrième manche.

Le partant des Sox Lucas Giolito (3-5) a été chassé du match après avoir donné sept points, six coups sûrs et trois passes gratuites en seulement une manche et un tiers.