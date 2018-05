Les Blue Jays vont prendre leur temps avec Vladimir Guerrero fils

Les partisans des Fisher Cats du New Hampshire savourent chaque match disputé par Vladimir Guerrero fils au Northeast Delta Dental Stadium.

Ils savent trop bien que le puissant frappeur âgé de 19 ans n’est que de passage avec l’équipe-école AA et que le joueur de troisième but sera fort probablement appelé à joindre les rangs des Blue Jays de Toronto au cours de l’année, tellement il est dominant dans la Ligue Eastern.

Guerrero est identifié comme le meilleur joueur de position actuellement dans les ligues mineures. Les dépisteurs disent de lui qu’il est un jeune Adrian Beltre.

La question n’est pas de savoir si Vladimir Jr jouera pour les Blue Jays cette année, mais bien de savoir à quel moment il sera rappelé.

À Toronto, la presse réclame que le fils de l’ancienne vedette des Expos s’amène en renfort au plus vite, les Blue Jays ne parvenant pas à conserver une fiche gagnante.

Joueur d’exception

Le directeur général Ross Atkins est régulièrement questionné par les représentants des médias à ce sujet.

«On comprend l’engouement concernant Vladimir, car ce qu’il accomplit depuis le début de la saison dans le calibre AA est exceptionnel, surtout en tenant compte de son âge. Nous sommes dans une bonne position pour faire preuve de patience et pour bien analyser sa progression, a-t-il expliqué. Vladimir est déjà un excellent frappeur. Personne n’en doute.

«Avec les Fisher Cats, il a l’occasion de peaufiner son jeu au troisième but ainsi que sa façon de courir sur les sentiers afin qu’il puisse devenir un joueur complet. On veut aussi qu’il devienne un bon joueur d’équipe et qu’il développe ses qualités de meneur. Fera-t-il le saut avec les Blue Jays cette année ? C’est possible, si sa courbe de progression reste constante», a-t-il confié récemment à Arash Madani, du réseau Sportsnet, sans fournir d’indication sur la date du possible rappel de Guerrero.

Les dirigeants des Blue Jays ne veulent surtout pas qu’un rappel précipité vienne freiner le développement de l’immense potentiel de Vladimir. Il y a aussi la question de la maturité chez le jeune adulte de 19 ans.

Sera-t-il nécessaire pour Guerrero de passer un peu de temps au niveau AAA avec les Bisons de Buffalo ? Personne n’est en mesure de le dire.

Les équipes de niveau AAA regorgent de joueurs plus âgés qui ont tendance à servir de pneus de rechange aux clubs des ligues majeures en cas de besoin. Un bon nombre de jeunes joueurs talentueux font le saut du AA aux majeures, même s’il y a toujours des risques de brûler les étapes.

Donaldson échangé en juillet ?

On se demande à Toronto si Josh Donaldson pourrait être échangé au cours de l’été, ce qui mettrait la table pour l’arrivée de Guerrero. Donaldson sera admissible au statut de joueur autonome à la fin de la saison.

Certains journalistes souhaitent voir le joueur de troisième but remplacer le décevant Kendrys Morales dans le rôle de frappeur de choix. Si ce dernier était relégué sur le banc, il deviendrait fort difficile pour les Jays de l’échanger en raison de son salaire de 11 millions $ en 2018 et de 12 millions en 2019.

D’autres observateurs avancent que la direction des Blue Jays ne veut pas sauter d’étapes dans le cas de Guerrero afin de ne pas gaspiller une année de service dans les majeures, ce qui le rendrait admissible à l’arbitrage salarial un an plus tôt et au statut de joueur autonome dès 2025.

«Ce n’est pas un facteur, s’est défendu Atkins. Le marché de Toronto ne mériterait pas une telle attitude de la part de la direction des Blue Jays. On ne fonctionne pas de cette manière.»

Guerrero n’est pas le seul joueur de l’organisation des Blue Jays à être voué à un très bel avenir dans les ligues majeures. Le joueur d’arrêt-court Bo Bichette, le fils de Dante, est fort talentueux lui aussi et on pourrait le voir à Toronto dès l’an prochain.

Il y a aussi Cavan Biggio, le fils de Craig, qui connaît une très bonne saison avec l’équipe de calibre AA du New Hampshire. L’avenir s’annonce donc prometteur pour les Blue Jays.