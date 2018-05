Les Athletics freinent les Mariners

Les Athletics ont inscrit tous leurs points durant leur premier tour au bâton, jeudi, à Oakland, et ils ont tenu bon pour l’emporter 4-3 contre les Mariners de Seattle.

Avec un retard de 1-0, les favoris de la foule ont frappé fort aux dépens du partant Felix Hernandez. Jed Lowrie a cogné un ballon-sacrifice pour créer l’égalité et Stephen Piscotty a poussé Marcus Semien et Matt Chapman au marbre à l’aide d’un double. Dustin Fowler a complété la poussée des siens avec un simple productif.

Celui-ci a totalisé deux coups sûrs en trois présences à la plaque, en plus de voler son troisième but de la saison.

Josh Lucas a amorcé la rencontre au monticule pour Oakland, mais il a été remplacé après avoir alloué deux points, trois frappes en lieu sûr et autant de passes gratuites en deux manches. Yusmeiro Petit (2-1) a blanchi l’adversaire pendant trois manches pour être crédité du gain. Blake Treinen a signé son 11e sauvetage de la campagne.

Malgré une fiche de 26-24, la formation californienne occupe le quatrième rang de la section Ouest de la Ligue américaine.

Mauvais début coûteux pour Hernandez

Du côté des visiteurs, qui ont vu leur séquence de cinq triomphes prendre fin, le joueur d’arrêt-court Jean Segura a frappé trois fois en lieu sûr et marqué une fois. Il a ainsi fait grimper sa moyenne au bâton à ,317. Kyle Seager a ajouté deux coups sûrs, incluant un double, et un point produit.

Hernandez (5-4) a donné quatre points, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches, tout en éventant deux frappeurs. Seattle présente un dossier de 17-10 à l’étranger et accusait au début de la journée un retard de deux parties sur les Astros de Houston et le sommet de leur section.

Une faible foule de 12 633 spectateurs a été annoncée.