Les 5 meilleurs Québécois jamais repêchés

Les attaquants Jonathan Marchessault, des Golden Knights de Vegas, et Yanni Gourde, du Lightning de Tampa Bay, ont fait beaucoup parler d'eux cette saison.

Marchessault se retrouve en finale de la Coupe Stanley alors que Gourde a été l'une des meilleures recrues de la Ligue nationale de hockey.

Qu'ont-ils en commun? Ce sont deux Québécois qui n'ont jamais été repêchés par une formation du circuit Bettman.

Voici les cinq meilleurs joueurs de la Belle Province qui ont, eux aussi, été ignorés par toutes les équipes de la LNH lors de l'encan amateur.

1. Martin St. Louis (1033 points en 1134 matchs)

Martin St. Louis est l'exemple parfait de la persévérance. En plus de ne jamais avoir été repêché, il était, selon tout le monde ou presque, trop petit pour jouer dans la LNH.

Il a fait ses débuts avec les Flames de Calgary à l'âge de 23 ans, après un stage de quatre ans dans les rangs universitaires américains et une saison lors de laquelle il a fait la navette entre la Ligue américaine et la défunte Ligue internationale.

Deux ans plus tard, il a signé un contrat avec le Lightning et le reste fait partie de l'histoire. Il a remporté la coupe Stanley en 2004 et il a gagné le trophée Art Ross à deux reprises, en 2003-2004 et en 2012-2013.

2. Steve Duchesne (752 points en 1113 matchs)

Steve Duchesne s'est fait remarquer par les Kings de Los Angeles lors de sa dernière campagne dans la LHJMQ, avec les Voltigeurs de Drummondville, en 1984-1985.

Il a signé un contrat avec la formation californienne puis a récolté pas moins de 292 points en 382 rencontres avec celle-ci.

Il a ensuite porté les couleurs de cinq autres équipes dans la LNH et a remporté la coupe Stanley à toute dernière saison, avec les Red Wings de Detroit, en 2002.

3. Alexandre Burrows (409 points en 913 matchs)

Voici le seul joueur toujours actif dans ce palmarès. Alexandre Burrows a fait ses débuts dans la LNH à 24 ans, avec les Canucks de Vancouver.

Il a connu ses meilleures années aux côtés des frères Daniel et Henrik Sedin, atteignant la marque des 25 buts lors de quatre saisons consécutives, entre 2008 et 2012.

Il n'a jamais remporté la coupe Stanley, mais est passé bien près en 2011, alors que les Canucks avaient perdu face aux Bruins en finale.

4. Pascal Dupuis (409 points en 871 matchs)

Après une saison de 105 points avec les Cataractes de Shawinigan, Pascal Dupuis a signé un contrat avec le Wild du Minnesota, qui était une équipe d'expansion.

Il a connu quelques bonnes saisons avec le Wild avant d'être échangé aux Rangers de New York, aux Thrashers d'Atlanta puis aux Penguins de Pittsburgh.

Il a remporté la coupe Stanley en 2009 et a connu sa meilleure campagne en 2011-2012, avec 59 points en 82 affrontements.

5. Stéphan Lebeau (277 points en 373 matchs)

Le meilleur attaquant de cette liste au niveau junior est sans contredit Stéphan Lebeau. Il a été le deuxième meilleur pointeur de l'histoire de la LHJMQ avec 580 points.

Pourquoi n'avait-il donc jamais été repêché? Il était trop petit... selon les dirigeants de la LNH.

Les Canadiens de Montréal lui avaient finalement donné sa chance et il a répondu aux attentes avec notamment une saison de 80 points en 1992-1993, qui s'est couronnée par une coupe Stanley.