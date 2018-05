Le compte à rebours s’en vient

Publié hier à 23h04

Mis à jourhier à 23h13

Enfin, on passe à l’action.

Pour l’édition 2018, les organisateurs des Internationaux des États-Unis vont de l’avant avec l’instauration d’un compte à rebours (ou horloge-décompte) entre les points.

C’est l’une des innovations visant à faire passer le tennis d’un passé folklorique à la réalité d’aujourd’hui. L’autre changement concernera les réchauffements d’avant-match qui passeront de 10 à sept minutes.

Le passé folklorique, c’est que les matchs sont longs... beaucoup trop longs. Notamment parce que beaucoup de joueuses et de joueurs sont lents... très lents. Puisqu’il est impossible de changer le style des athlètes dont le jeu se base sur de patientes relances et une défensive exceptionnelle, on s’attaque donc au temps qui s’écoule entre les points.

Ainsi, les athlètes auront 25 secondes entre la fin d’un point et le lancer de balle du premier service qui s’ensuit. Et comme ce règlement n’est pas nouveau, c’est avec l’installation d’horloges permettant de voir les secondes s’écouler, qu’on pourra exercer un contrôle sans contestation.

Ce qui n’existait pas avant.

Car la vérification était la responsabilité de l’arbitre de chaise, mais ce dernier (ou cette dernière) n’avait pas les outils (ou le désir) pour appliquer le règlement chaque fois. Et cela amenait une grande disparité dans le respect du règlement.

Je me rappelle d’un épisode impliquant (tiens... tiens...) Rafael Nadal. S’il y a bien un joueur qui prend un temps énorme entre les points en raison de sa routine maniaque, c’est bien lui.

Alors que le match tire à sa fin, Nadal se fait imposer un avertissement pour avoir pris trop de temps entre deux points. Médusé, l’Espagnol regarde l’arbitre en haut de sa chaise haute. C’est que, grosso modo, Nadal prend à peu près le même temps entre les points, lorsqu’il sert. Comment peut-il n’avoir excédé qu’une seule fois? Simple... parce que l’arbitre n’a pas appliqué la règle à la lettre, pendant tout le match. Alors comment peut-il justifier, tout à coup, de l’appliquer?

Ceci n’arrivera plus, dorénavant, avec le compte à rebours.

Et voilà où commencera le cauchemar de Rafael Nadal.

Routine interminable

Oui, Rafael Nadal... parlons-en.

En guise d’échantillonnage, j’ai pris des notes au cours de la finale du tournoi de Monte Carlo, le 22 avril, et j’ai eu le parfait exemple de ce que le tennis professionnel essaie d’endiguer, soit ces routines interminables entre chaque point et dont le champion toute catégorie est certainement Rafael Nadal.

Lors du neuvième jeu de la première manche, Nadal sert pour conclure ce set face au Japonais Kei Nishikori. Voici ce que ça donnait, entre chaque point de ce neuvième jeu :

D’abord, il faut bien décortiquer son invraisemblable routine en ce qui a trait à son premier service. Sur terre battue, de surcroit

1- Il demande les balles et place les trois dans sa main

2- Il efface la terre battue sur la ligne de fond à l’aide de son pied droit.

3- Il laisse aller la troisième balle dont il ne veut pas. Il en garde une dans sa main et met l’autre dans sa poche droite.

4- Il frappe successivement le talon de chaque espadrille pour en secouer la terre restante dans les interstices des semelles.

5- Il fait rebondir la balle entre 8 et 10 fois, avec sa raquette, pendant que son autre main est occupée au reste de la routine.

6- Cette main replace le caleçon du côté droit, puis ajute la manche gauche et la manche droite du chandail, avant de toucher successivement le nez, l’oreille gauche, le nez à nouveau et l’oreille droite.

7- Il fait rebondir la balle de 6 à 8 fois avec sa main

8- Il sert (enfin!!!)

Voici maintenant, chronomètre en main, la durée du temps qui s’écoule entre la fin du point précédent et le moment où il frappe sa première balle de service :

28, 30, 40, 32, 38, 40 et 28 secondes. Moyenne : 33,7 secondes.

Interminable!

Avec les Internationaux de Roland-Garros qui s’amorcent, tentez l’expérience. C’est du solide.

La bonne nouvelle, c’est que même les plus lents devraient pouvoir réussir à entrer leur routine dans les 25 secondes allouées. Nadal, s’il ne devient pas fou avant, pourra également s’ajuster.

Et... petit à petit, on pourra réduire un peu la durée des matchs.

Ne restera plus qu’à éliminer les vétustes formats trois-de-cinq et là, on pourra dire que le tennis est entré dans la modernité.

Mais ça, c’est un autre dossier.