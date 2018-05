GP de Monaco: Daniel Ricciardo le plus rapide

L'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Monaco, sixième manche du Championnat du monde de Formule 1, jeudi, sur le circuit urbain de Monaco (3,337 km).

Avec un temps d'1 min 12 sec 126/1000e, il a devancé son équipier, le Néerlandais Max Verstappen, de 154/1000e.

Leur patron Christian Horner, Team Principal de Red Bull, a assuré que ce tir groupé n'était pas très révélateur à ce stade des évènements sur le circuit monégasque.

Derrière Ricciardo et Verstappen, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a signé le troisième temps de la séance, à 354/1000e de la marque de l'Australien.

Les Ferrari de l'Allemand Sebastian Vettel et du Finlandais Kimi Räikkönen suivaient à près d'une seconde de Ricciardo.

Plusieurs pilotes ont semblé souffrir sur une piste qui offre peu d'adhérence, comme souvent à Monaco lors des premiers essais libres, et ont vu leurs pneus frôler parfois d'un peu trop près les barrières.

Verstappen a tiré tout droit au virage no.1 sans dommage et est ensuite revenu sur la piste en marche arrière depuis l'échappatoire, un incident que les commissaires de course n'ont pas apprécié et vont investiguer.

Sergey Sirotkin (Williams) a lui sérieusement endommagé sa roue arrière droite en début de session.

Le Russe a heurté le mur des stands alors qu'il sortait du dernier virage.

L'Espagnol Fernando Alonso, absent l'an passé en raison de sa participation aux 500 Miles d'Indianapolis, a connu un problème sur son système électrique de freinage qui a contraint McLaren à démonter une partie de sa voiture pour s'assurer que tout était en place.

1re séance d'essais libres