Eye of the Tiger Management dans les ligues majeures

Depuis la création d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) en 2008 et avec la présentation de leurs premiers événements en 2010, les amateurs de boxe du Québec sont mieux servis que jamais.

Grâce au rachat d’InterBox en 2016, Camille Estephan et Antonin Décarie livrent maintenant une chaude lutte au Groupe Yvon Michel, qui existe depuis 2004.

«La boxe est en santé ici», a lancé Décarie en entrevue à TVA Sports, jeudi. «Surtout avec le groupe de boxeurs que nous avons», a ajouté Estephan, le président d’EOTTM.

Estephan et Décarie comptent 18 boxeurs dans leur écurie. Des athlètes qu’ils disent prometteurs.

Des recrues qui promettent

En plus des vedettes David Lemieux et Simon Kean, EOTTM a ajouté il y a quelques mois deux recrues qu’Estephan et Décarie vénèrent déjà : le Kazakh de 20 ans Saddridin Akhmedov et le Russe Arslanbek Makhmudov.

«C’est comme si on avait recruté en même temps Crosby et Ovechkin!», a imagé Estephan.

Afin de les rendre encore plus populaires et connus auprès du public, les promoteurs visent une meilleure intégration au Québec. Ils se familiarisent d’ailleurs avec le français.

«On veut que le Québec les apprécie, mais on veut aussi qu'ils tombent en amour avec le Québec», a souligné Décarie.

Des visées mondiales

Lui et Estephan veulent non seulement marquer la boxe au Québec et au Canada, mais aussi partout à travers le monde.

«Nous sommes respectés. Nous voulons rivaliser avec les Top Rank, Golden Boy Promotions et Eddie Hearn et nous allons y arriver», a avancé Estephan, qui se prépare pour le gala de samedi au Centre Vidéotron, où Lemieux fera face au Français Karim Achour.

