Cette semaine dans l’univers de la WWE : Un pas de plus pour Bryan vers MITB!

Pas de répit pour notre Québécois Kevin Owens. Entre le 6 mai et 17 mai, il a pris 12 vols, afin de participer à 17 combats, dans 14 villes éparpillées dans sept pays. Sans compter les nombreuses heures de conduite ou d’autobus, les changements d’heures et un faible nombre d’heures de sommeil. Et malgré tout, il avait hâte non pas d’aller se coucher dans son lit chez lui, mais bien de passer du temps avec sa femme et ses deux enfants. Respect. Vraiment.

Je m’explique encore mal le segment dans lequel Sami Zayn fut impliqué. Ça faisait longtemps que je n’avais pas aimé un segment autant que celui-là. Et je ne blâme pas Zayn. Il a fait du mieux qu’il pouvait.

Lana dans le Money in the Bank? Une surprise si vous voulez mon avis. J’espère sincèrement qu’on ne nous refera pas le coup de Carmella de l’an dernier par contre.

Ricochet contre Velveteen Dream devrait être quelque chose à voir lors du prochain NXT TakeOver, le samedi 16 juin prochain, la veille du Money in the Bank.

Daniel Bryan et Samoa Joe sera un combat à ne pas manquer. Leur dernier combat remontre au mois de décembre 2006, la fin d’une rivalité qui avait marqué l’année avec plusieurs excellents combats. On espère qu’ils puissent retrouver leur magie d’antan.

Matchs de la semaine

Daniel Bryan c. Jeff Hardy Seth Rollins et Roman Reigns c. Kevin Owens et Jinder Mahal Hideo Itami c. Akira Tozawa

Vidéos de la semaine

Natalya a sa place dans le Money in the Bank

Ember Moon continue de m’impressionner!

Ce n’est pas de la faute à Sami, mais c’est l’un des segments que j’ai le plus détesté depuis longtemps...

Résultats rapides

Albany, New York

Roman Reigns a battu Kevin Owens par disqualification après l’intervention de Jinder Mahal

Seth Rollins et Roman Reigns ont défait Kevin Owens et Jinder Mahal, acc. par Sunil Singh

Ember Moon a vaincu Alexa Bliss, acc. par Mickie James

Baron Corbin a battu No Way Jose

L’Équipe B (Bo Dallas et Curtis Axel) a défait Breezango

Dolph Ziggler, acc. par Drew McIntyre a vaincu Chad Gable

Natalya a battu Sarah Logan, Liv Morgan et Dana Brooke pour ainsi se qualifier pour le Money in the Bank

Elias a défait Bobby Roode

Braun Strowman a vaincu Finn Balor

Vidéos de la semaine

AJ Styles et Shinsuke Nakamura dans un match du Survivant (Last Man Stading)

Toujours aussi doué au micro ce Miz!

Portez attention. Almas pourrait très bien être la prochaine nouvelle vedette de SmackDown Live!

Résultats rapides

Worcester, Massachussetts

Le Miz a battu Big E, acc. par Kofi Kingston et Xavier Woods

Lana, acc. par Aiden English a défait Billie Kay, acc. par Peyton Royce pour ainsi se qualifier au Money in the Bank

Andrade « Cien » Almas, acc. par Zelina Vega a vaincu Kevin Bennett

Luke Gallows et Karl Anderson ont battu Les Usos pour devenir les aspirants #1 aux titres par équipe

Naomi a défait Sonya DeVille, acc. par Mandy Rose pour ainsi que qualifier au Money in the Bank

Daniel Bryan a vaincu Jeff Hardy pour ainsi affronter Samoa Joe. Le gagnant de ce match ira à Money in the Bank.

Vidéo de la semaine

Qui sera reconnu comme le meilleur japonais mi-lourd de la WWE?

Worcester, Massachussetts

Drew Gulak a battu Gran Metalik

TJP a défait Christopher Guy

Hideo Itami a vaincu Akira Tozawa

Vidéos de la semaine

Gargano est prêt pour Ciampa!

La tension monte entre Velveteen et Ricochet

Résultats rapides

Winter Park, Floride

TM61 ont battu Heavy Machinery

Lacey Evans a défait Kairi Sane

Lars Sullivan a vaincu Ricochet et Velveteen Dream dans un match handicap après que Dream se soit tourné contre son partenaire

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

