Ambiance morose à l’entraînement de l’Impact

Chez l’Impact, l’ambiance est plutôt morose à l'entraînement cette semaine.

Au cœur de la préparation en vue du duel de samedi à Minneapolis, les joueurs et l'entraîneur-chef ont avoué jeudi que la situation est très difficile à l'interne.

Certains membres de l’effectif montréalais soutiennent qu'ils devront jouer avec l'énergie du désespoir et trouver une façon de se motiver avant de sauter sur le terrain du Minnesota United FC.

Trois jours plus tard, les propos du président Joey Saputo résonnent encore très fort dans le vestiaire de l’Impact, soutient Samuel Piette.

«Son message fait en sorte que personne n’est à l’abri. Tout le monde est égal. C’est une bonne chose, a indiqué le milieu de terrain québécois. Les joueurs et le personnel d’entraîneurs sont conscients du fait que personne n’est plus gros que l’équipe.»

Le temps presse pour renverser la vapeur, a souligné le défenseur Daniel Lovitz après la séance d'entraînement de jeudi.

«Nous ne voulons pas utiliser le mot "désespoir", mais nous savons que si nous souhaitons que les choses changent, nous devrons agir rapidement, a-t-il dit. Nous devrons tout faire en notre pouvoir pour gagner samedi au Minnesota.»

«Je veux bien avoir beaucoup de responsabilités et être là pour motiver les joueurs, mais lorsqu’on est des professionnels et qu’on vient de perdre autant de matchs et d’offrir des prestations qui n’ont pas été toujours à la hauteur des attentes, les joueurs doivent faire le gros du travail», a déclaré l’entraîneur-chef Rémi Garde.

Le match de l’Impact au domicile du Minnesota United FC sera présenté à TVA Sports à compter de 19h30, samedi.