Super Bowl : l’Arizona et La Nouvelle-Orléans officiellement choisies

Le Super Bowl se tiendra à Glendale, en Arizona, en 2023, et à La Nouvelle-Orléans l’année suivante, tel que déterminé par un vote tenu mercredi par les propriétaires de la NFL.

Ainsi, la finale du football américain aura lieu au stade de l’Université de Phoenix en 2023, tandis qu’un an plus tard, le domicile des Saints accueillera les équipes finalistes. L’an prochain, Atlanta sera le théâtre du célèbre match. Miami, Tampa et Los Angeles suivront.

L’Arizona a été le théâtre de la finale pour la dernière fois en 2015. La plus récente partie du Super Bowl à La Nouvelle-Orléans remonte à 2013, année où une panne d’électricité avait momentanément interrompu la rencontre opposant les Ravens de Baltimore aux 49ers de San Francisco.

Par ailleurs, le circuit Goodell organisera son repêchage 2019 à Nashville.