Les lanceurs des Phillies s’imposent face aux Braves

Les lanceurs des Phillies ont muselé les Braves d’Atlanta, qui se sont inclinés 4-0 mercredi soir à Philadelphie.

En six manches et deux tiers au monticule, Jake Arrieta (4-2) n’a alloué que sept coups sûrs et un but sur balles aux frappeurs adverses, en plus de réaliser sept retraits sur des prises. Seranthony Domínguez et Hector Neris n’ont presque rien donné en relève. Seul Neris a permis un coup sûr et un but sur balles.

Sur le plan offensif, Carlos Santana, Maikel Franco et Nick Williams ont tous produit un point à l’aide d’un double. Cesar Hernandez a complété le travail en claquant un simple productif.

La défaite est allée au dossier de Luiz Gohara (0-1) qui a accordé deux points, quatre coups sûrs et autant de buts sur balles en quatre manches au monticule.