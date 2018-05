Les Brewers explosent en quatrième

Les Brewers ont inscrit sept points au cours de la quatrième manche pour se sauver vers une victoire de 9-2 aux dépens des Diamondbacks de l’Arizona, jeudi après-midi à Milwaukee.

Les malheurs de Zach Godley (4-4) ont débuté après un simple, une erreur et un retrait. Il a ensuite accordé une passe gratuite avant d’accorder un simple d’un point à Jesus Aguilar et un circuit de trois points à Travis Shaw.

Domingo Santana a suivi avec un double tandis que Jonathan Villar a soutiré une passe gratuite. Villar a été le dernier frappeur de Godley. Fernando Salas a été accueilli par un simple de Tyler Saladino, qui joint à l’erreur de Chris Owigs, a permis à Santana et Villar de venir marquer.

Aguilar avait produit le premier point des siens en première alors que Saladino a claqué un circuit en solo en septième.

De longues balles en solo de Paul Goldshmidt et John Ryan Murphy ont permis les deux points des visiteurs lors de leur deuxième tour au bâton.

Brent Suter (4-3) a enregistré sa quatrième victoire après avoir œuvré pendant cinq manches et deux tiers. Il a accordé quatre coups sûrs et deux passes gratuites. Il a également passé six frappeurs dans la mitaine.