La plus grande victoire des 4 Chevaliers

Si le concept est de gagner partout où ils passent, les 4 Chevaliers signent leur plus grande victoire en aidant différents organismes de bienfaisance ou autres associations tout au long de leur saison.

Pour entamer la campagne, le 5 mai dernier, cette légendaire équipe de softball a ainsi vaincu la formation locale de Saint-Esprit, dans Lanaudière, par le pointage de 13-5. Les 4 Chevaliers en ont surtout profité pour aider les organisateurs à amasser de l’argent pour développer le softball mineur de l’endroit.

«Nous prévoyons amasser environ 250 000$ cette saison», a ainsi projeté l’homme-orchestre des 4 Chevaliers, Renaud Lefort, lors d’une conférence de presse tenue pour dévoiler le calendrier 2018, mardi soir, à Montréal.

Pour attirer les foules, les membres des 4 Chevaliers démontrent évidemment leur talent sur le terrain (ils sont seulement quatre à la fois en défensive!), mais ils offrent du même coup un véritable spectacle d’humour. La foule est toujours enthousiaste de voir les gens de la place se faire piéger par les nombreuses farces des 4 Chevaliers. L’animatrice et chanteuse Annie Dufresne vient aussi ajouter son grain de sel.

Dans les prochains mois, plus de 40 représentations sont prévues, parfois deux dans une seule et même journée. Par exemple, ce samedi 26 mai, Lefort et ses coéquipiers seront à Deux-Montagnes, en après-midi, puis à Mascouche, en soirée. Ils se rendront plus tard à Sept-Îles, Rivière-du-Loup, Jonquière de même que dans différentes destinations au Nouveau-Brunswick, entre autres.

Des dates à encercler

Parmi les principaux rendez-vous de la saison 2018, les 4 Chevaliers organisent un grand match, le 29 juin au Stade Gary-Carter, à Montréal. L’occasion sera belle pour les spectateurs de rencontrer le méchant Phaneuf, de l’émission District 31. En effet, le comédien Emmanuel Auger sera impliqué dans la partie dans le but d’amasser des sous pour «Action Autisme».

À Gatineau, le 8 septembre, les joueurs des Olympiques de Gatineau, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tenteront de résister aux 4 Chevaliers. Déjà, on annonce une foule record au parc Sanscartier en vertu de l’appui des jeunes du baseball mineur.

Pour clore la saison, l’idée de présenter un «24 heures de balle» dans la grande région de Montréal au profit de diverses organisations de baseball et de softball du Québec est dans l’air. Encore une fois, les meilleurs moments de la tournée seront présentés à travers différentes émissions sur les ondes de TVA Sports 2, de juillet à septembre.

En plus de Renaud Lefort, animateur et joueur de premier but, les 4 Chevaliers misent sur Frédéric Bolduc (arrêt-court), Steve Côté (receveur), Stéphane Guilbert (lanceur partant), Mathew Simon (releveur) et Ben Morin (releveur) sur le terrain.