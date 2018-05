Josh Reddick à l’écart du jeu

Les Astros de Houston devront se passer momentanément du voltigeur Josh Reddick, qui est aux prises avec une infection à la jambe.

Selon ce qu’a indiqué le site MLB.com, la formation texane devait incessamment placer le nom du joueur concerné sur la liste des éclopés et rappeler Jake Marisnick de sa filiale AAA de Fresno.

Reddick n’a pas joué depuis dimanche, lui qui a conservé une moyenne au bâton de ,227 cette saison. Il a totalisé six circuits et 18 points produits en 42 rencontres. En 2017, l’ancien des Red Sox de Boston, des Athletics d’Oakland et des Dodgers de Los Angeles avait fait compter 82 points à sa première campagne à Houston, aidant par ailleurs les Astros à remporter la Série mondiale.