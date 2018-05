Grand Prix du Canada : Patrick Carpentier mise sur Lewis Hamilton

La fièvre du Grand Prix Canada gagne tranquillement la métropole et Patrick Carpentier n’est pas épargné. Rencontré mercredi à Saint-Léonard, où il tenait un atelier public sur la sécurité routière, l’ancien coureur n’a pas hésité à livrer ses impressions sur la saison de F1 et à partager ses prévisions sur la course à venir à l’Île Notre-Dame.

«C’est une bonne saison et on dirait que Lewis Hamilton est parti en grande encore une fois. À Montréal, il est pratiquement imbattable. Ils vont super bien [Mercedes AMG], alors d’après moi, il va être dur à battre», a lancé Carpentier.

Il s’attend à ce que les records tombent encore une fois cette année sur le circuit Gilles-Villeneuve. «J’ai aimé quand ils ont changé la réglementation l’an passé et qu’ils sont revenus avec des pneus plus larges, des voitures plus larges et plus de puissance. Les chronos sont tombés de beaucoup l’an passé à Montréal. Les voitures étaient plus rapides et je trouvais ça le fun.»

Les nouveaux pneus de Pirelli pourraient les rendre encore plus performantes. «Pirelli a sorti des pneus hyper tendres. Ç’a l’air que ce sont des pneus incroyables comme ils n’en ont pas sortis depuis des années. Ils sont très, très tendres, mais bons à long terme, dans les longs relais. Ils vont les utiliser à Monaco et les amener à Montréal. Ça va être le fun de voir les équipes là-dessus. D’après moi, le record sera encore battu.»

«Ça va être dur chez Williams»

Carpentier ne s’attend pas à ce que Lance Stroll crée la surprise à Montréal. D’ailleurs, il ne sait pas comment le pilote québécois pourra redresser la barre après un début de saison si difficile, où il a éprouvé autant de difficulté avec sa voiture.

«Ça va être dur chez Williams. Il a eu une bonne saison l’année passée. Quand il avait fait sa troisième place [en Azerbaïdjan], il avait fait une belle course et s’était bien battu. Cette année, on s’attendait à plus, mais ça stagne. C’est toujours dur de savoir si c’est la faute à l’écurie ou au pilote.

«Mais c’est sûr que les résultats ne sont pas là et que c’est décevant pour les gens de Montréal. Et on le voit, il y a moins d’engouement vis-à-vis Lance. Mais Williams, en ce moment, ce n’est pas la meilleure des équipes.»

Quoi qu’il en soit, Carpentier s’attend encore une fois à un week-end de course mémorable. «À Montréal, les gens raffolent de la F1. Ce sont des fans de courses accotés, alors c’est tout le temps le fun.»