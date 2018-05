Coyotes: contrat à deux volets pour Lyubushkin

Les Coyotes de l’Arizona ont fait signer un contrat d’un an à deux volets au défenseur Ilya Lyubushkin, mercredi.

La valeur de l’entente n’a pas été précisée.

Ayant évolué avec le Lokomotiv de Iaroslavl, dans la Ligue continentale de hockey (KHL), depuis 2013-2014, Lyubushkin a récolté trois buts et six mentions d’aide en 50 rencontres la saison passée. Il a également présenté un différentiel de +14 et totalisé 73 minutes de punition.

Le Russe n’a jamais été repêché dans la Ligue nationale, lui qui compte 36 points en 257 joutes de la KHL en carrière.